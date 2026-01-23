У тернопільських науковців – перше місце у конкурсі «Краще видання року – 2025»

Приємно повідомити, що науково-публіцистичне видання тернопільських науковців під назвою «Особливості управління санаторно-курортними закладами в умовах адміністративно-територіальної реформи (на прикладі санаторію «Медобори» та Микулинецької територіальної громади»), яке побачило світ у Тернополі минуло року, отримало диплом лауреата за 1 місце у щорічному конкурсі «Краще видання року – 2025» у номінації «Монографія» ГО «Національної академії наук вищої освіти України».

Автори-укладачі під керівництвом доктора економічних наук, професора, президента Академії соціальних наук, віце-президента НАН ВО України, академіка Академії економічних наук Богдана Андрушківа – доктори економічних наук Н. Кирич, О. Погайдак, Р. Шерстюк, кандидат економічних наук Н. Слободян та автор творчої ідеї П. Якимук у книзі, на практиці села Конопківка та санаторію «Медобори», розкрили соціально-економічні та історико-краєзнавчі аспекти розвитку пересічного населеного пункту, досвід господарської діяльності після проведення адміністративно-територіальної реформи. А також розглянули процес національного курортного відродження в контексті традицій Галицько-Подільського краю.

Книга (488 стор.) складається зі вступу (вітальні слова почесного краєзнавця України Віктора Уніята, докторів економічних наук Алли Череп, Романа Шерстюка, священника с. Конопківка о. Михайла Кухарського, головного лікаря санаторію «Медобори» Василя Мартинюка, керівника авторського колективу видання Богдана Андрушківа), п’яти розділів («Конопківка – зоряний супутник древнього Микулина та Теребовлі», «Досвід вирішення господарських проблем», «Концепція соціально-економічного розвитку територіальної громади», «Фотоекскурс у благоустрій та етно-природниче лоно Конопківки та санаторію «Медобори», «Додатки»), розділених на підрозділи та післямови, в яких подана загальна характеристика багатого природою і духовністю краю та виразне історичне тло, на якому виникло і розвивалося село Конопківка і санаторій «Медобори» зокрема, а також переліку використаної літератури.

Як зазначила у вітальному слові доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри Запорізького національного університету, заслужений діяч науки і техніки України Алла Череп, автори охопили історію княжої Требовельщини, Микулинецької громади, а також вказали шляхи, як вирішувати складні господарські проблеми, забезпечувати розвиток села в умовах трансформаційної економіки.

Тож вітаємо наших науковців із почесною відзнакою їхнього наукового доробку.