Шукайте теплий притулок заздалегідь: радять готувати “план Б” на зиму

Великі міста можуть залишитися без опалення взимку. Рекомендують вже зараз шукати місця для тимчасового проживання з автономним теплом.

Українцям радять готувати “зимовий запасний план” – заздалегідь домовлятися про місця, де можна переховатися від холоду, якщо великі міста залишаться без опалення. Це вже не теоретичні міркування, а практичні рекомендації на випадок масштабних атак по енергетичній інфраструктурі.

Великі міста можуть замерзнути

Фахівці попереджають: у разі масштабних атак великі міста можуть залишитися без опалення на невизначений термін. Централізоване теплопостачання, яким користуються мільйони українців, критично залежить від електроенергії та газу. Якщо обидва ресурси під загрозою – опалення зупиниться.

Шукайте притулок заздалегідь

Рекомендація проста і водночас страшна: домовляйтеся про місця для тимчасового проживання з друзями чи родичами. Шукайте варіанти там, де є автономне тепло – у приватних будинках, селах або житлових комплексах з незалежними системами опалення.

Хто злиє воду, коли мороз?

Окрема тривожна рекомендація: у кожному будинку має бути відповідальна людина, яка зможе злити воду із системи опалення в разі аварії, аби уникнути розриву труб через мороз.

Це означає, що розглядається сценарій, за якого опалення зупиниться настільки надовго, що вода в трубах почне замерзати. А це відбувається не за годину і не за дві – це питання діб без тепла при серйозних морозах.

І хто має бути цією відповідальною людиною? Голова ОСББ? Сантехнік? Просто хтось із мешканців, хто розбирається в системах? А якщо такої людини немає? А якщо вона сама виїхала з міста в пошуках теплого притулку?

Що станеться, коли труби замерзнуть і розірвуться в сотнях будинків одночасно? Хто відновлюватиме систему опалення навесні? За які гроші?

Найстрашніше в цих рекомендаціях – відсутність системного рішення. Українцям не кажуть: «Держава підготувала пункти обігріву в кожному районі”, “Ми забезпечимо евакуацію вразливих категорій”, “Є план відновлення опалення протягом 48 годин». Натомість радять: самі шукайте, де перезимувати. Самі домовляйтеся з друзями. Самі знайдіть людину, яка зіллє воду. Самі виживайте.

Зима близько

Поки одні шукають теплий притулок у друзів, інші залишаються сам-на-сам із запитаннями: а що, якщо нікуди їхати? Що, якщо немає можливості виїхати? Що, якщо доведеться залишитися в холодній квартирі на тижні?

Рекомендують готуватися. Але до чого саме? До зими без опалення в мільйонних містах? До масової міграції з багатоповерхівок до приватних будинків? До розірваних труб і зруйнованих систем теплопостачання?

Зима близько. А плану, як врятувати міста від замерзання, досі немає. Є лише порада: шукайте теплий притулок заздалегідь. Бо коли мороз вдарить – буде пізно.