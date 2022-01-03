За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віри Балабух, ця зима буде теплішою за попередні. Середня температура за сезон буде на 1-1,5 градусів вище торішніх значень.

Тепла погода триватиме не всю зиму. За словами синоптика, приблизно в 60% днів зими переважатиме аномально тепла погода. Але ще залишається 40%, коли погода може бути на рівні норми або нижче норми. Взимку можна очікувати потоки арктичного холоду.

За словами експерта, найбільш аномально теплим буде січень. Середня місячна температура очікується на 2-3 градуси вище норми, що відповідає початку зими. Така температура може протриматися всю зиму з короткочасним похолоданням.

Опади цієї зими, найімовірніше, будуть в межах норми. Не очікується затяжних снігопадів або довгих періодів без снігу. Однак більш точно спрогнозувати рівень опадів не можна, адже такий прогноз можна зробити тільки за 5 днів до певної дати.

Як розповів народний синоптик Володимир Деркач, початок січня буде доволі теплим. Проте після теплих днів прийдуть морози до -30°C. Але, порівняно із зимами сорок років тому, ці морози будуть короткочасні.

Також сильні морози передбачав народний синоптик світлої пам’яті Леонід Горбань. Він зазначав, що найхолодніше буде у лютому.

– У січні настане потепління, та триватиме воно недовго. На Старий Новий рік прийдуть морози, які триватимуть до Водохреща, – казав Горбань. – Найсуворішим буде лютий.

Як розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, загалом зима 2021-2022 в Україні буде м’якою, коли температури будуть вищими за норму. За його словами, таку аномально теплу зиму переживе і більшість європейського континенту, але сильні морози також будуть.

Нагадаємо, як ми уже писали наприкінці листопада у статті: «Якою буде зима, знає Кульбіда», глава Укргідрометцентру зазначив: «Що стосується січня і лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, крім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов’язково прийдуть холоди. Але, порівняно з зимами, які були 30-40 років тому, нинішні морозні періоди виявляться короткочасними».