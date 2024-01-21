З’явився новий графік відключень світла на Тернопільщині

З’явився новий графік погодинного відключення електричної енергії на Тернопільщині у період з 22 по 28 січня 2024 року.

Цей графік розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК “”Укренерго”” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.

Також у повідомленні зазначили, що разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК.