Через активні обстріли ворога багато міст України під загрозою відключення централізованого водопостачання або вже стикнулися з цією проблемою.
Про це повідомля ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
“Закликаємо громадян завчасно створити запас питної та технічної води. Зберігати воду питну потрібно в закритих ємностях. За потреби зробіть позначення «Вода для пиття», «Вода для технічних потреб», «Вода для господарських потреб». Як правило, роблять 2–3-добовий запас.
У разі відключення централізованого водопостачання, органи місцевої влади мають працювати над забезпеченням населення привізною питною водою. Про місця та графік підвезення питної води вони мають інформувати населення.
Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання. Це ефективний метод знезаражування води.
Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.
Пам’ятайте, за умови використання для пиття води з не перевірених джерел є ризик спалахів інфекційних хвороб.
Бережіть своє здоров’я та здоров’я близьких вам людей!