Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання. Це ефективний метод знезаражування води.

Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.

Пам’ятайте, за умови використання для пиття води з не перевірених джерел є ризик спалахів інфекційних хвороб.