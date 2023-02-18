Жителям Тернопільщини нагадали де заборонено курити

Патрульні перерахували місця, у яких забороняється куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів:
🚭 ліфти й таксофони;
🚭 приміщення та території закладів охорони здоров’я;
🚭 приміщення та території навчальних закладів;
🚭 дитячі майданчики;
🚭 приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд;
🚭 під’їзди житлових будинків;
🚭 підземні переходи;
🚭 транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
🚭 приміщення закладів ресторанного господарства;
🚭 приміщення об’єктів культурного призначення;
🚭 приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
🚭 стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.
🚭 у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
🚭 аеропортах та на вокзалах;
🚭 приміщення гуртожитків;
🚭 зупинках громадського транспорту.
🚨За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП — попередження або штраф від 51 до 170 гривень.