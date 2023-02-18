Жителям Тернопільщини нагадали де заборонено курити

Жителям Тернопільщини нагадали за куріння у яких громадських місцях будуть штрафувати. Нагадаємо, що заборона відноситься і до елелктронних сигарет.

Патрульні перерахували місця, у яких забороняється куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів:

🚭 ліфти й таксофони;

🚭 приміщення та території закладів охорони здоров’я;

🚭 приміщення та території навчальних закладів;

🚭 дитячі майданчики;

🚭 приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд;

🚭 під’їзди житлових будинків;

🚭 підземні переходи;

🚭 транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

🚭 приміщення закладів ресторанного господарства;

🚭 приміщення об’єктів культурного призначення;

🚭 приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

🚭 стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

🚭 у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

🚭 аеропортах та на вокзалах;

🚭 приміщення гуртожитків;

🚭 зупинках громадського транспорту.

🚨За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП — попередження або штраф від 51 до 170 гривень.