Жителька Тернопільщини заплатила ворожці майже 200 тисяч гривень

Жінка в месенджері побачила оголошення про надання послуг “зняття поробів”. Написала незнайомці, яка пообіцяла їй допомогти.
Гастролер із столиці видурив у мешканців Тернопільщини майже два мільйони гривень
Спілкувалися вони упродовж трьох місяців онлайн. “Ворожіння” відбувалося в декілька сеансів, кожен з яких коштував якусь певну суму грошей.
В результаті жителька Тернопільського району перерахувала шахрайці 180 тисяч гривень. Коли жінка зрозуміла, що стала жертвою аферистки, звернулася в поліцію.