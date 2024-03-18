Жителька Тернопільщини заплатила ворожці майже 200 тисяч гривень

Жителька Тернопільщини перерахувала шахрайці 180 тисяч гривень за вирішення особистих проблем.

Жінка в месенджері побачила оголошення про надання послуг “зняття поробів”. Написала незнайомці, яка пообіцяла їй допомогти.

Спілкувалися вони упродовж трьох місяців онлайн. “Ворожіння” відбувалося в декілька сеансів, кожен з яких коштував якусь певну суму грошей.

В результаті жителька Тернопільського району перерахувала шахрайці 180 тисяч гривень. Коли жінка зрозуміла, що стала жертвою аферистки, звернулася в поліцію.