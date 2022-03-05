На відео СБУ – збитий російськй пілот, один із “асів” путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом.

Ви можете побачити їхнє спільне фото у нарізці нижче.

Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як “житлові будинки і квартали”: “Є просто цілі з координатами…”

Тепер у нього попереду безліч довгих розмов зі співробітниками СБУ.

Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю.

Слава Україні!