Завтра частина тернополян залишиться без води

Завтра, 21 лютого, частина жителів Тернополя залишиться без водопостачання.

Через аварійно-ремонтні роботи на масиві “Дружба”, 21 лютого з 9 до 20 год буде припинено водопостачання в усіх будинках на бульварі Просвіти та вулиці В. Лучаковського.