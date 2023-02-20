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Головна / Громади Тернопільщини / Тернопільська міська громада / Завтра частина тернополян залишиться без води
20.02.2023
Ірина Нова
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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство
Через аварійно-ремонтні роботи на масиві “Дружба”, 21 лютого з 9 до 20 год буде припинено водопостачання в усіх будинках на бульварі Просвіти та вулиці В. Лучаковського.
Теги: Тернопіль, новини, Тернопільводоканал
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