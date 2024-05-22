Завтра частина тернополян залишиться без світла

23 травня мешканці п’яти вулиць у Тернополі залишаться без електропостачання. Енергетики проводитимуть ремонтні робіти на лініях електропередач та трансформаторних підстанціях.
Про це повідомляють у Тернопільобленерго.
Зокрема, з 08:00 до 14:00 год. відбудеться можливе вимкнення електроенергії за адресами:
- вул. Миколи Леонтовича 47, 49;
- вул. Підгородня 3, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 50;
- вул. Чернецького 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26/1, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а.
З 08:00 до 17:00 год. відбудеться можливе вимкнення електроенергії за адресами:
- вул. Квітки Цісик 21, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
- вул. Над Яром 3.