Завтра частина тернополян залишиться без світла

23 травня мешканці п’яти вулиць у Тернополі залишаться без електропостачання. Енергетики проводитимуть ремонтні робіти на лініях електропередач та трансформаторних підстанціях.

Про це повідомляють у Тернопільобленерго.

Зокрема, з 08:00 до 14:00 год. відбудеться можливе вимкнення електроенергії за адресами:

вул. Миколи Леонтовича 47, 49;

вул. Підгородня 3, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 50;

вул. Чернецького 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26/1, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а.

З 08:00 до 17:00 год. відбудеться можливе вимкнення електроенергії за адресами: