Залишилися самі пеньки: у Тернополі комунальники “пізрізали” дерева

Цими днями у соціальних мережах небайдужі жителі Тернополя поширили інформацію про неналежну санітарне обрізання дерев на бульв. Дмитра Вишневецького.

Неналежну санітарну підрізку дерев на бульв. Дмитра Вишневецького перевірять фахівці Державної екологічної інспекції.

Так, за попередньою інформацією, це територія ОСББ «Вишневецького 7», де об’єднання співвласників таким способом виконали «підрізку» дерев без належних дозвільних документів.

Відповідну інформацію уже передано у Державну екологічну інспекцію для реагування та притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

Додамо, роботи із санітарного підрізання насаджень (зрізання окремого сухого та пошкодженого гілля), а також видалення аварійних та сухостійних дерев можна виконувати згідно з наявними дозвільними документами.

Санітарне підрізання необхідно виконувати відповідно до вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України (затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. №105).

Фото – Роман Репко