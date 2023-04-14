Загинув захисник з Бережанщини, який обороняв Україну від початку повномасштабної війни

8 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув житель Бережанської громади, солдат Михайло Петрович Луц.

Як розповіли у військкоматі, чоловік захищав Батьківщину від початку повномасштабного вторгнення.

“В цей страшний та кривавий час йдуть з життя віддані рідній Україні, заради того, щоб ми мали мирне небо над головою, за рідну землю, за кожного з нас. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Сумуємо та підтримуємо рідних у важку годину скорботи. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять!”, – повідомляє Перший відділ Тернопільського РТЦК СП.