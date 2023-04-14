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Загинув захисник з Бережанщини, який обороняв Україну від початку повномасштабної війни

14.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Трагічна звістка надійшла на Тернопілля напередодні Великодня у Чистий четвер.

8 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув житель Бережанської громади, солдат Михайло Петрович Луц.

Як розповіли у військкоматі, чоловік захищав Батьківщину від початку повномасштабного вторгнення.

“В цей страшний та кривавий час йдуть з життя віддані рідній Україні, заради того, щоб ми мали мирне небо над головою, за рідну землю, за кожного з нас. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Сумуємо та підтримуємо рідних у важку годину скорботи. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять!”, – повідомляє Перший відділ Тернопільського РТЦК СП.

Джерело: Тернополянни

Теги: війна з рф, Михайло Петрович Луц

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