У Тернополі чимало роботодавців шукають працівників. До Тернопільщини переїжджають різні підприємства з півдня та сходу України, тож робочі руки потрібні.

20 хвилин порівняли доступні вакансії у місті. На яких посадах найбільша зарплата, скільки платять людям без досвіду та які професії найбільш потрібні – про це у матеріалі.

За даними платформи з пошуку роботи Work.ua, у Тернополі наразі 1135 вільних вакансій. Середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці – 12 500 грн. До слова, за останніми даними Мінфіну, середня заробітна плата на Тернопільщині 11 455 гривень.

Найбільш популярні вакансії, які пропонують роботодавці – продавці–консультанти, менеджери кухарі, водії, адміністратори, офіціанти, різноробочі, тощо.

Де платять найбільше?

Щоб мати достойну заробітну плату – потрібно мати відповідні навички та досвід. Найбільше готові платити міжнародні компанії та великі підприємства. Є чимало вакансій водіїв–далекобійників та перевізників з високою заробітною платою.

Також є чимало вакансій водіїв, які окрім досвіду та відповідної категорії водійського посвідчення повинні мати власний транспорт.

55 000 – 65 000 грн – Водій-далекобійник. Тернопільська компанія шукає водія для перевезення палива. Офіційне працевлаштування. Досвід роботи – від 3 років. Необхідно мати права категорії Е. У обов’язки входить також слідкування за технічним станом авто. Необхідно знати міжнародні вимоги перевезення небезпечних вантажів.

Від 40 000 грн – Ріелтор, брокер. У обов’язки входить обдзвін власників нерухомості, домовленість на співпрацю, підбір об’єктів, підписання договорів, тощо. Необхідно мати досвід роботи від 1 року.

Від 10 000 грн – Стоматолог. Робота у стоматологічному кабінеті позмінна. Обов’язки для лікаря загального профілю. Роботодавець вказує, що заробітна плата до 100 тис. гривень. Її рахують у відсотковому еквіваленті, залежно від прибутку.

40 000 – 60 000 грн – Водій зерновоза. Досвід роботи від 2 років. Необхідно мати біометричний паспорт та права категорії СЕ.

30 000 – 60 000 грн – Фасадчик з рештування. До робітника є наступні вимоги: досвід роботи у сфері будівництва, досвід роботи на висоті, уміння користуватися електроінструментам та висотним спорядженням. Перевагою буде наявність власних інструментів. Заробітна плата залежить від об’ємів виконаної роботи. Також є преміювання.

25 000 грн – Головний бухгалтер. Вакансія є на одному з підприємств, яке займається торгівлею. Необхідно мати вищу освіту (економіка, бухгалтерія, фінанси), знання обліку ПДВ та загальної системи оподаткування, вміти користуватися спеціалізованими програмами для обліку, мати відмінні аналітичні здібності. Також потрібно мати досвід роботи на посаді бухгалтера не менше 2-х років.

Робота без досвіду

Є і вакансії, де готові брати без досвіду чи навіть студентів.

25 000 грн – Ревізор. Мережа фаст–фуд шукає працівника для проведення контрольних перерахунків і планових інвентаризацій в закладах мережі. Необхідно складати звіти та вміти працювати зі спеціальними програмами.

16 000 – 18 000 грн – Вантажник. Графік роботи з 8:00 до 20:00. Необхідний чоловік до 50 років.

13 000 – 20 000 грн – Кур’єр з доставки їжі. Графік роботи з 10:30 до 22:00 (2/2, 3/3, для тих хто хоче заробляти 4/2, 5/2, розглядають всі варіанти). Потрібно добре орієнтуватися у місті та мати власне авто. Також є безкоштовне харчування.

15 000 грн – Кур’єр з доставки їжі. Ще одна вакансія кур’єра, однак тут вже потрібно мати не власне авто, а власний вело або мото транспорт. Обов’язкова вимога – працівник має бути повнолітній. Радіус доставки обмежений, тому не доведеться їхати з одного кінця міста в інше.

12 000 грн – Оператор поштового відділення. Потрібно мати середню спеціальну, незакінчену вищу або вищу освіту. Бажано мати досвід роботи з клієнтами та вміти користуватися комп’ютером.

5000 – 7000 грн – Офіс–менеджер у бюро нерухомості. Необхідно спілкуватися з людьми, офісна робота, знання ПК.

5000 – 7000 грн – Аніматор дитячих свят. Шукають дівчину (жінку) вік до 30 років з приємною зовнішністю, акторськими даними та вмінням працювати з дітьми.

Що пропонують у центрі зайнятості

Також можна знайти роботу у обласному центрі зайнятості. Там вам допоможуть підібрати роботу, відповідно до вашої освіти та вмінь. Ви можете переглядати вакансії на сайті Тернопільського обласного центру зайнятості, вказавши відповідні налаштування.

Загалом, станом на 16 вересня, у Тернополі є 204 вакансії, представлені Центром зайнятості.

Найбільшу заробітну плато пропонують водіям громадського транспорту, лікарям та технічним спеціалістам.

Серед вакансій з найменшою зарплатою – двірники, швачки, офіціанти, підсобні працівники, прибиральники, медсестри, слюсарі, тощо.

20 000 грн – Водій тролейбуса. Необхідно мати водійські права відповідної категорії. Крім курсування транспорту по маршруту, необхідно також усувати найпростіші технічні несправності під час руху.

20 000 грн – Лікар-фізіотерапевт. Потрібно мати медичну освіту. Лікар визначає доцільність застосування фізіотерапевтичних методів при різних захворюваннях. Обирає оптимальний фізіотерапевтичний комплекс. Надає швидку та невідкладну медичну допомогу. Проводить консультації за направленням лікарів інших спеціальностей. Планує роботу та проводить аналіз.

15 000 грн – Менеджер у роздрібній торгівлі. Посада менеджера з продажу сільськогосподарської техніки в регіоні. Шукають комунікабельного, відповідального, ініціативного працівника. Наявність клієнтської бази фермерських господарств регіону та досвід роботи в сільськогосподарській сфері буде перевагою.

12 000 грн – Лікар ветеринарної медицини. Необхідна відповідна ветеринарна освіта. В обов’язки входить проведення терапевтичних оглядів, формування призначень лікування, проведення операційних втручань різної складності, ведення тварин на стаціонарі і амбулаторно, здійснення діагностики за допомогою УЗД, ЕКГ, автоматичних аналізаторів.

10 000 грн – Фрезерувальник. Робота на фрезерному верстаті. Працівник обробляє поверхні деталей. Повинен уміти читати креслення, правильно використовує різні фрези. Досвід роботи обов’язково від 2 років. Також треба мати технічну освіту.

8000 грн – Швачка. Необхідна швачка на пошиття військового одягу.

7400 грн – Вихователь. У приватний міні–садок потрібен вихователь для проведення навчально-виховного процесу. Необхідне вміння планування роботи та спілкування із батьками, бажання працювати. Групи дітей від 1,5 р. до 5р. Необхідна відповідна освіта.

7000 грн – Манікюрник. Шукають майстра педикюру і манікюру. У обов’язки входить чистка нігтів, покриття гелем, гель-лаком, гелеве нарощування нігтів, укріплення нігтів при потребі. Робочий час з 10.00. до 18.00 год шість днів на тиждень.

6000 грн – Двірник. Прибирання території школи. Графік роботи – п’ять днів на тиждень.