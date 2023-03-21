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За неправильне паркування у Тернополі штрафуватимуть частіше

21.03.2023

Ірина Нова

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Новини, Події

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За порушення правил паркування тепер штрафуватимуть також після завершення робочого дня, у вихідні та святкові дні.

Як і раніше, функції інспекторів з паркування  виконуватимуть працівники управління муніципальної інспекції. А зміни у тривалості робочого часу інспекторів, як пояснив начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів, пов’язані зі змінами у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Для того, щоб привести у відповідність документи на рівні місцевого самоврядування на засіданні виконавчого комітету 15 березня прийняли рішення «Про уповноваження працівників управління муніципальної інспекції на виконання функцій інспекторів з паркування та втрату чинності рішення».

Відповідно до прийнятого рішення інспектори з паркування здійснюватимуть розгляд справ про порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксовані в режимі фотозйомки або відеозапису і тимчасово затримуватимуть транспортні засоби.

У документі також вказано, що для ефективного контролю за паркуванням транспортних засобів та забезпечення належного функціонування транспортної інфраструктури міста, інспектори з паркування мають виконувати службові обов’язки в понаднормовий час, у вихідні та святкові дні. Понаднормову роботу їм компенсовуватимуть відповідно до чинного законодавства. Для виконання інспектором посадових обов’язків у понаднормовий час, вихідні та святкові дні, видається письмовий наказ керівника управління.

Джерело: За Збручем

Теги: правила паркування

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