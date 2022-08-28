76 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 27 серпня. Добою раніше — 260.
76 нових випадків ковіду зафіксували на Тернопільщині за 27 серпня 2022 року. Про це повідомляє Тернопільський обласний центр профілактики та контролю захворювань.
Найбільше захворювань у Тернопільському районі (47 випадків) та у Чортківському районі (24 випадки).
Також за останню добу:
летальних випадків – 0
одужало – 14 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 0
За весь час пандемії в Тернопільській області:
захворіло – 152 302 особи;
одужало – 148 033 осіб;
летальних випадків – 2 437 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 17 048 (16 568 одужало, 314 летальних)
в т.ч. м. Кременець – 3 204 (3 131 одужало, 66 летальних);
– Тернопільський район – 90 853 (88 300 одужало, 1 408 летальних)
в т.ч. м. Тернопіль – 39 189 (37 972 одужало, 605 летальних);
– Чортківський район – 44 401 (43 165 одужало, 712 летальних)
в т.ч. м. Чортків – 6 579 (6 460 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (5 осіб)
• Борсуківська сільська ОТГ – 3
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 2
• Кременецька міська ОТГ – 0
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (47 осіб)
• Байковецька сільська ОТГ – 4
• Бережанська міська ОТГ – 1
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 2
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 2
• Зборівська міська ОТГ – 2
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 2
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 0
• Тернопільська міська ОТГ – 33
Чортківський район (24 особи)
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 1
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 10
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 4
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 4
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 1
• Чортківська міська ОТГ – 2