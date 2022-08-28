76 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Тернопільській області за 27 серпня. Добою раніше — 260.

76 нових випадків ковіду зафіксували на Тернопільщині за 27 серпня 2022 року. Про це повідомляє Тернопільський обласний центр профілактики та контролю захворювань.

Найбільше захворювань у Тернопільському районі (47 випадків) та у Чортківському районі (24 випадки).

Також за останню добу:

летальних випадків – 0

одужало – 14 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 0

За весь час пандемії в Тернопільській області:

захворіло – 152 302 особи;

одужало – 148 033 осіб;

летальних випадків – 2 437 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 17 048 (16 568 одужало, 314 летальних)

в т.ч. м. Кременець – 3 204 (3 131 одужало, 66 летальних);

– Тернопільський район – 90 853 (88 300 одужало, 1 408 летальних)

в т.ч. м. Тернопіль – 39 189 (37 972 одужало, 605 летальних);

– Чортківський район – 44 401 (43 165 одужало, 712 летальних)

в т.ч. м. Чортків – 6 579 (6 460 одужало, 57 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (5 осіб)

• Борсуківська сільська ОТГ – 3

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

• Вишнівецька селищна ОТГ – 2

• Кременецька міська ОТГ – 0

• Лановецька міська ОТГ – 0

• Лопушненська сільська ОТГ – 0

• Почаївська міська ОТГ – 0

• Шумська міська ОТГ – 4

Тернопільський район (47 осіб)

• Байковецька сільська ОТГ – 4

• Бережанська міська ОТГ – 1

• Білецька сільська ОТГ – 0

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 2

• Великобірківська селищна ОТГ – 0

• Великогаївська сільська ОТГ – 0

• Залозецька селищна ОТГ – 0

• Збаразька міська ОТГ – 2

• Зборівська міська ОТГ – 2

• Золотниківська сільська ОТГ – 0

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 2

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 0

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 0

• Підволочиська селищна ОТГ – 0

• Підгаєцька міська ОТГ – 0

• Підгороднянська сільська ОТГ – 1

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 0

• Скориківська сільська ОТГ – 0

• Теребовлянська міська ОТГ – 0

• Тернопільська міська ОТГ – 33

Чортківський район (24 особи)

• Білобожницька сільська ОТГ – 0

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

• Борщівська міська ОТГ – 0

• Бучацька міська ОТГ – 0

• Васильковецька сільська ОТГ – 1

• Гримайлівська селищна ОТГ – 1

• Гусятинська селищна ОТГ – 1

• Заводська селищна ОТГ – 0

• Заліщицька міська ОТГ – 10

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 4

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

• Монастириська міська ОТГ – 0

• Нагірянська сільська ОТГ – 0

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

• Товстенська селищна ОТГ – 4

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 1

• Чортківська міська ОТГ – 2