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На Тернопільщині з початку епідсезону від COVID-19 померло 15 людей

23.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Здоров`я

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За останній тиждень у Тернопільській області області зареєстровано 3 летальних випадки від COVID-19, повідомили в Тернопільському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

“За тиждень зареєстровано 57 випадків захворювання на COVID-19, що складає 1,3% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня на 18,8% (57 випадків проти 48)”, — йдеться у повідомленні.

З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 8,8% (5 випадків).

З початку епідсезону зареєстровано всього 15 летальних випадків внаслідок COVID-19, з них серед осіб старше 65 років – 13 випадків, не щеплених від COVID-19 – 13. Тобто, переважна більшість пацієнтів, які померли від ковіду у цьому епідсезоні, були старші 65 років і не мали щеплень від COVID-19.

 

Теги: здоров'я, Covid-19 на Тернопільщині, Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб

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