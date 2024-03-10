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Юні художниці з Тернопільщини здобули нагороди на всеукраїнському конкурсі

10.03.2024

Ірина Нова

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Суспільство, Тернопільщина, Новини

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Дві юні художниці з Тернопільщини здобули перемогу на всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об`єднаймося ж, брати мої», присвяченого Шевченківським дням.

Обласний етап цього конкурсу завершився у кінці січня. Тоді учні мистецьких шкіл подали більше ста робіт, виконаних у різних техніках і матеріалах. Серед них вибрали 10 найкращих: 5 у номінації «Образотворче мистецтво» та 5 у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво».

Кращі дитячі твори надіслали до Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти. Журі конкурсу визначило переможців у кожному регіоні також у двох номінаціях.   

У номінації «Образотворче мистецтво» перемогу здобула вихованка Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв Ангеліна Гнатишин з роботою «Святвечір».  Викладач – Ніна Рибіцька. Учениця Борщівської школи мистецтв Анастасія Саранчук перемогла у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» з роботою «Дитяче серце – обереги!» (паперопластика). Викладач – Уляна Чубак.

Теги: Тернопільщина, суспільство, юні художниці

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