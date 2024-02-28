Якою буде погода на Тернопільщині в останні дні зими

На Тернопільщині передбачають порівняно теплий тиждень. За прогнозами синоптиків, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15°. Втім, подекуди дошкулятиме поривчастий південно-східний вітер.

28 лютого погоду області визначатиме південно – західна периферія антициклону над росією. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням та без опадів. Температура повітря становитиме вночі 0 – 5° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

На 29 лютого опадів також не прогнозують. Температура повітря вночі коливатиметься 1 – 6° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

«Цими днями опадів в Україні не очікується, вітер завіватиме помірно, хіба часом буде рвучко махати південно-східним хвостом. Температура повітря намагатиметься всидіти на двох стільцях – ще й зимовий урок не скінчився і на весняну перерву вже дуже хочеться. Місцями на заході стовпчики термометрів підвищуватимуться до +18 градусів. Надалі протягом тижня опади в Україні малоймовірні. Найтепліше буде в західних областях, а стриманіше, прохолодніше – у східній частині.

Проте все ж практично повсюди буде тепла погода, а головне, побільшає на цьому тижня сонця», – зазначає синоптик Наталка Діденко.