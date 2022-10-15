Ціни на продукти продовжують зростати. За десяток яєць тепер потрібно віддати понад 50 гривень. За місяць подорожчали молочні продукти та ще чимало іншого.

Журналісти «20 хвилин» дізналися актуальні ціни в супермаркетах міста та порівняли, де дешевше. Дивіться інфографіку, щоб економити!

Ми побували у трьох мережах супермаркетів Тернополя – «Сільпо», «АТБ» та NOVUS. Там порівняли ціни на соціально важливі товари. Серед них – курятина, яйця, крупи, овочі, олія, молочні продукти. Ми обирали найдешевші пропозицій без врахування акційних пропозицій, оскільки акційний каталог постійно оновлюється.

Що подорожчало

Ми порівняли ціни на одні і ті ж товари за місяць, станом на 13 вересня та на 15 жовтня. Ціни на багато товарів виросли. Найбільше подорожчали звичайні курячі яйця. Ціни на них шокують – нефасовані яйця С1 ще місяць тому коштували приблизно 30–32 грн за десяток. Тепер ціни у супермаркетах – 53–56 грн за десяток! Ще тиждень тому вони були по 48–50 гривень.

Цікаво, що упаковка перепелиних яєць (20 штук) коштує вже дешевше, ніж упаковка курячих (10 штук). Перепелині яйця коштують 52–58 гривень, а ціни на десяток фасованих курячих яєць може сягати і 90 гривень.

Подорожчали і молочні продукти. Ми порівнювали товари від одного виробника. Упаковка молока в плівці коштувала 30–31 гривню. Тепер воно по 30,7–32,4 грн.

Пачка масла (180 грамів) подорожчала на 1,5–3,5 грн.

Крупи не подорожчали, а гречка в деяких супермаркетах навпаки – подешевшала приблизно на 10 гривень за кілограм.

На графіці вказана вартість найдешевших товарів з асортименту магазинів.

Чому зростають ціни

За даними Мінфіну, індекс споживчих цін у Тернопільській області від початку 2022 року складає 118,3%, тобто в середньому вартість продуктів зросла на 18,3%. Загалом інфляція в Україні становить 21,8%.

– Пришвидшення інфляції й надалі зумовлювалося наслідками повномасштабної війни росії проти України, – коментують у НБУ. – Це порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу. Ще одним чинником був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, яке відбулося наприкінці липня та було необхідним для збереження стійкості економіки України. Стримували зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло та насичення внутрішнього ринку пальним.

Вищими темпами дорожчали рибні, молочні, кондитерські вироби, олія, олійні продукти, безалкогольні напої та сухофрукти. Це, у тому числі, зумовлювалося вищими витратами бізнесу та впливом коригування офіційного курсу гривні на вартість зазначених товарів через подорожчання імпорту.

Тож купівельна спроможність тернополян продовжує падати. Як змінюватиметься ситуація, залежатиме від численних факторів, передусім – ситуації на фронті та фінансової допомоги іноземних партнерів.