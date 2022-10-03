Мікрорайон «Канада» – один з наймолодших у Тернополі. Мікрорайон почали забудовувати наприкінці 1970-х — початку 1980-х років.

Журналісти “20 хвилин” відтворили фотографії мікрорайону. Дивіться та порівнюйте, як змінилось наше місто!

Мікрорайон почали забудовувати панельними будинками на початку 80–х років. Ось як він виглядав зі сторони парку Національного відродження.

У 70–х роках на місці «Канади» не було пусто. Тут були будинки, гаражі, різні комбінати та організації.

На цій світлині 1970–років вулиця Рєпіна. Тут були гаражі обласної ради та різної партійної еліти. Згодом їх передали швидкій допомозі – пригадує тернополянин Олександр Савович.

Це ще одне фото з вулиці Рєпіна 1970–х років.

– Тут був художньо-виробничий комбінат, де штампували пам’ятники, агітаційні плакати і стенди для держустанов і освітніх закладів, – пише Олександр Савович. – Нас зі школи посилали таскати ті плакати для оновлення наглядної агітації в школі. От до низу, де проходить сучасна вулиця Коновальця були людські городи і поодинокі берізки.

А так виглядав мікрорайон на початку 80–х з вулиці Слівенської. Тоді ще не було костелу та багатоповерхівок. Деякі старі будиночки, які стояли вздовж тодішньої вулиці Леніна (нині проспект Степана Бандери) лишились і до наших днів.

Костел Божого милосердя і Божої Матері Неустанної Помочі почали будувати 1999 року. Наріжний камінь під будівництво храму поблагословив Папа Римський Іван Павло II за свого життя. Жертводавцями будівництва були, зокрема, архієпископ Львова, католицький фонд «Реновабіс» з Німеччини, єпископи зі США, деякі парафії та особливо Тарнівська дієцезія в Польщі, приватні спонсори.