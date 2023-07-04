04.07.2023 20:48

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Як обрати свіжу рибу на ринку: рекомендації Держпродспоживслужби

04.07.2023

Ірина Нова

37

Без категорії

Поширити:

Держпродспоживслужба у Тернопільській області оприлюднила ознаки на які необхідно звертати увагу при купівлі риби, щоб вибирати якісну та безпечну рибу.

“Важливо, особливо у літній період, вберегти себе від споживання травмованої й мертвої риби. Жоден спосіб зберігання риби (посол, заморожування, приготування консервів) не може «виправити» зіпсовану рибу i гарантувати безпечність продукту, незалежно від умов зберігання та правильності механічної i теплової обробки.

Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини.

Одну з найбільших загроз може становити гостре інфекційне захворювання – ботулізм,” – наголошують у відомстві. 

На що звернути увагу перш за все при виборі риби?

👇 Дивіться у інфографіці

Джерело: ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області

Теги: риба, управління Держпродспоживслужби, Тернопільщина цікаво, актуально, покупки

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах