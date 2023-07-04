Як обрати свіжу рибу на ринку: рекомендації Держпродспоживслужби

“Важливо, особливо у літній період, вберегти себе від споживання травмованої й мертвої риби. Жоден спосіб зберігання риби (посол, заморожування, приготування консервів) не може «виправити» зіпсовану рибу i гарантувати безпечність продукту, незалежно від умов зберігання та правильності механічної i теплової обробки.

Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини.

Одну з найбільших загроз може становити гостре інфекційне захворювання – ботулізм,” – наголошують у відомстві.