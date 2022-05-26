У зв’язку із закриттям підприємства “Артемсіль”, що забезпечувало майже всю Україну сіллю, тернополяни почали панікувати, що виникне дефіцит цього продукту. Упаковки з цим стратегічним продуктом просто змели з прилавків магазинів.

Проте влада області запевняє, що сіль на Тернопільщині буде. Її завозитимуть з-за кордону. Про це повідомив під час брифінгу 26 травня голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

– Я прошу всіх заспокоїтися. Це не проблема, тому що сіль – імпортний продукт, який зараз внесений в перелік критичного імпорту. Сіль будуть завозити з-за кордону, – каже він.

За словами очільника області, тернополяни хвилюються, що не зможуть робити консервацію, через брак солі.

– Без солі можна прожити. А щодо консервації, експерти радять замість солі використовувати, наприклад, оцет і цукор. Також є багато іншого чим іншим можна замінити сіль, – зазначає Володимир Труш.

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