Днями відбулося засідання конкурсної комісії, яка розглядала представлені архітекторами, урбаністами, ландшафтниками та активними громадянами концепції реконструкції Старого парку у Тернополі.
За результатами голосування, конкурсна комісія обрала три найкращі ескзні пропозиції реконструкції Старого парку (із 13-ти поданих).
«Трьом переможцям конкурсу у місячний термін запропоновано доопрацювати проєкти з врахуванням пропозицій членів конкурсної комісії. І вже на кінцевому засіданні комісії буде визначено переможця конкурсу та згодом – замовлено проектно-кошторисну документацію. Сама реалізація ідеї, тобто реконструкція Старого парку, відбудеться після нашої перемоги», – зазначає міський голова Сергій Надал.
За результатами голосування, серед кращих пропозицій обрано проєкт з порядковими номерами: 7 (код шифрування 731490), 3 (код шифрування 210112) та 4 (код шифрування 101010).
Переможцям конкурсу у місячний термін запропоновано доопрацювати їх ідеї з врахуванням наступних пропозицій:
- Організувати вхідну групу у парк з влаштуванням елементів Urban-парку;
- Опрацювати облаштування вхідної групи до центрального стадіону у єдиній концепції з проектом реконструкції Старого парку;
- Передбачити наявність двох дитячих майданчиків для дітей різної вікової групи, а також спортивних зон та елементів (вуличних тренажерів, скейт-парку, гірки тощо.);
- Передбачити місця для відпочинку людей, враховуючи фудкорти;
- У концепції врахувати місце розміщення існуючої Церкви як громадського закладу зі скупченням людей;
- Виключити з концепції розміщення кургану;
- Передбачити влаштування амфітеатру або літнього майданчика для проведення різних мистецьких подій;
- В проектів передбачити пішохідні алеї в межах існуючих, або зменшити площу існуючих пішохідних алей;
- Передбачити місця для паркування автомобілів та велодоріжку;
- У проекті громадський туалет передбачити існуючий біля центрального стадіону, проте врахувати доступ до нього для маломобільних груп населення;
- Для вшанування Захисників України передбачити створення алеї (локації) мініатюр різних епох з QR-кодами для зчитування інформації.
До вашої уваги надаємо декілька ескізних пропозицій переможців:
Проект з порядковим номером 7 (код шифрування 731490):
Проект з порядковим номером 3 (код шифрування 210112):
Проект з порядковим номером 4 (код шифрування 101010):