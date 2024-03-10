Вирвав у перехожого з рук телефон: на Тернопільщині затримали рецидивіста

На Тернопільщині співробітники поліції інкримінують відкрите викрадення чужого майна мешканцю Теребовлянської громади. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Про злочин правоохоронцям повідомив неповнолітній житель Хмельницької області. Він розповів, що у Підволочиську неподалік автобусної станції до нього підійшов невідомий та вирвав з рук мобільний телефон. Після цього зловмисник зник у невідомому напрямку.

Поліцейські оперативно встановили особу грабіжника. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Підозрюваний – 25-річний житель Тернопільського району. Раніше він уже потрапляв в поле зору правоохоронців. Речовий доказ працівники поліції у чоловіка вилучили.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.