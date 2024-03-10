Вирвав у перехожого з рук телефон: на Тернопільщині затримали рецидивіста

Про злочин правоохоронцям повідомив неповнолітній житель Хмельницької області. Він розповів, що у Підволочиську неподалік автобусної станції до нього підійшов невідомий та вирвав з рук мобільний телефон. Після цього зловмисник зник у невідомому напрямку.
Поліцейські оперативно встановили особу грабіжника. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Підозрюваний – 25-річний житель Тернопільського району. Раніше він уже потрапляв в поле зору правоохоронців. Речовий доказ працівники поліції у чоловіка вилучили.
Слідчі оголосили зловмиснику підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.