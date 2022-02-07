3 і 5 лютого у регулярному чемпіонаті Суперліги Windrose БК «Тернопіль» на виїзді зустрічався, відповідно, з МБК «Миколаїв» та «Кривбас» (Кривий Ріг).

Прикра поразка від «корабелів»

У першій чверті здавалося, що тернополяни не відчують проблем із миколаївцями і переможуть у цьому поєдинку. На першу перерву БК «Тернопіль» пішов за комфортної десятиочкової переваги.

На початку другої чверті тернопільські баскетболісти вже переважали суперника на 15 очок, але Миколаєву вдалося вирівняти гру і скоротити відставання до 6 очок.

Після перерви господарі заграли краще і навіть ненадовго зрівняли рахунок. Напруженою і цікавою вийшла остання чверть, де «Миколаєву» знову вдалося відігратися. В овертаймі гра була рівною до останніх секунд, але корабели таки втримали переможний рахунок і вперше у цьому сезоні обіграли «Тернопіль».

МБК «Миколаїв» – БК «Тернопіль» – 74:72 ОТ (11:21, 14:10, 18:19, 20:13, 11:9).

БК «Тернопіль: Джонс (10 + 4 підбирання + 2 передачі), Фурстінгер (3 очки + 10 підбирань + 3 передачі), Домаркас (9 очок + 3 підбирання + 3 передачі), Сандул (6 очок + 6 підбирань + 2 передачі), Мюррі (24 + 7 підбирань + 2 передачі) – старт, Бояркін (6 + 1 підбирання + 3 передачі), Луценко (14 очок + 3 підбирання + 2 передачі), Місяць, Шиманський, Дашич (5 підбирань + 1 передача)

Поступилися й «Кривбасу»

5 лютого БК «Тернопіль» зустрічався із Кривбасом.

І знову у першій чверті тернопільські баскетболісти переважали господарів за всіма параметрами і за якихось 5 хвилин від початку поєдинку вели в рахунку 13:0. Зрештою, як і у попередньому поєдинку з МБК «Миколаїв», перевага БК «Тернопіль» становила 15 очок. У другій чверті краще діяли криворіжці, які скоротили відставання до восьми очок. Після великої перерви баскетболісти «Кривбасу» заграли ще активніше й за підсумками третьої чверті не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Доля поєдинку вирішилася наприкінці останньої чверті, де криворіжці були влучнішими і відповідно вдруге в сезоні перемогли БК «Тернопіль».

БК «Кривбас» – БК «Тернопіль» – 65:58 (10:24, 16:10, 19:9, 20:15).

БК «Тернопіль»: Бояркін (12 очок + 1 підбирання + 2 передачі), Домаркас (5 очок + 3 підбирання + 2 передачі), Сандул (8 очок + 9 підбирань + 1 передача), Мюррі (10 очок + 2 підбирання), Дашич (6 очок + 8 підбирань) – старт, Боднар, Фурстінгер (2 очки + 7 підбирань + 2 передачі), Джонс (13 очок + 8 підбирань + 2 передачі), Луценко (2 очки + 1 підбирання + 1 передача), Місяць, Шиманський

11 та 13 лютого БК «Тернопіль» прийматиме БК «Харківські соколи» та БК «Дніпро».

Програв усі поєдинки й БК «Тернопіль-2 ЗУНУ»

Команда першої ліги БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» провела виїзні тури в Івано-Франківську та Калуші, котрі закінчилися для тернополян поразками.

2 і 3 лютого команда Владислава Рижова зустрічалась із командою БК «КФВ-Говерла-2».

У першому поєдинку тернопільські баскетболісти поступилися без будь-яких шансів. КФВ-ГОВЕРЛА-2 – БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» – 94:67 (29:17, 20:20, 18:11, 27:19).

Друга зустріч минула у рівній боротьбі, але господарі виявилися знову сильнішими. «КФВ-ГОВЕРЛА-2» – БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» – 80:71 (13:16, 31:18, 22:12, 14:25).

4 і 5 лютого тернополяни зустрічалися із «КАЛУШ-ПНУ» і знову двічі програли.

«КАЛУШ-ПНУ» – БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» – 88:55 (21:11, 16:15, 23:14, 28:15) і – 82:63 (18:24, 14:10, 24:8, 26:21).

12 і 13 лютого БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» зустрічатиметься в гостях із «УЖГОРОД-УЖНУ-ЗОДЮСШ».