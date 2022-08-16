«В артилерії робота рутинна. Виїхали. Навелися. Вистрелили. Якщо нема вогневої відповіді з боку ворога, то добре, а є – погано», – зауважує свободівець Володимир Смолій. Він не любить говорити про війну та службу. Каже: армія – то важка праця, що кожної миті наближає нашу перемогу. Її просто треба добре виконувати, а слова – зайві.

У Тернополі Володимир ненадовго. Відновлюється після контузії. А далі – знову в бій. Допоки ж є хвилинка, просимо артилериста завершити речення.

До війни…

…вчителював на Борщівщині. Викладав історію в школах Глибочка, Олексинців, Більче-Золотого. А коли скоротили години, працював на елеваторі, займався меліорацією. У 2015-му пішов в АТО. Служив у добровольчому батальйоні «Карпатська січ». Згодом підписав контракт. Потрапив в один з чотирьох гаубичних батальйонів 44-ї бригади.

Перший день війни…

…застав у Старичах на Львівщині. Навчався на навідника гармати. Мав передчуття чогось поганого. До того на очі потрапив блог кацапського блогера, запроданця Юрія Подоляка. Він розпинався про нацистів при владі в Україні… А коли з’явилася інформація про те, що російські війська наносять на техніку розпізнавальні знаки «Z» і «V» – впевнився: буде війна. Та вірити все ж не хотів. Як так: війна в центрі Європи. Війна, якої не було з 1945-го… Цього просто не може бути. Наступного дня ми повернулися в частину до Тернополя, відтак – на Київщину стріляти по окупантах.

Наше озброєння тоді…

…було ідентичним з озброєнням ворога. Ті ж самохідки, та ж буксована артилерія, ті ж снаряди. Ось тільки їх у них – значно більше, ніж в нас. Тому все залежало від уміння вести вогонь і мотивації.

Ми за ворога більше…

…вмотивовані, бо воюємо за свою країну, за свої родини. Нам нікуди відступати. Під Києвом доволі швидко вибили їх. Снарядів не жаліли, що мали – тим стріляли. Окупантові було важко воювати на Київщині, Житомирщині. Логістика, дороги, партизани… Нам було легше. Місцеві люди усім, чим могли допомагали. На Донбасі було значно важче. Ми рушили туди в квітні, отримавши нове озброєння західного зразка. Важче, бо степ, бо в них – вогнева перевага. Підрозділ у ті дні поніс перші втрати…

Проблема України в тому…

…що немає замкнутого виробництва військової техніки. Ні стрілецького, ні артилерійського озброєння, ні вертольотів ми фактично ніколи не виробляли. Якби з 1991-го влада цим переймалася, то зараз ми б не жебрали техніку в усього світу. Так, піхота в нас є, але гнати її в бій без прикриття артилерії, це те саме, що вбивати.

У пам’ять врізалися…

…бої за Макарів. Горить село. Подумав тоді: невже це правда – 21 століття, Київщина, ракетні удари, палає українське село в центрі Європи… Шок, до якого поволі звикаєш. А ще врізався Бахмут. Нас накрило касетним обстрілом. Контузило, але вижив. Потім – шпиталь і скоро знову в бій.

Цієї війни уникнути…

…було неможливо. Кацапи довго й ретельно готувалися до неї. Десь у 2007-му в одній з тернопільських книгарень натрапив на видання…з трикольором і зламаним тризубцем на обкладинці. Автори в них писали про події умовних 2015-го, 2020-го років. Тези: Україна – поле бою; до влади прийшли фашисти; НАТО втручається в Україну; руських ріжуть у Львові; в Україні триває війна… На перший погляд – маячня, але через сім років почалася війна. Вони її готували. Планомірно. Кінофільмами про «русскіх вітязєй», фантастичними книжками про бандерівців-людоїдів, казками про оборону святої русі від нацистів. Те, що ми вважали безглуздям, з чого жартували, було частиною їхньої тактики зі завоювання України. Пропагандистська машина роками працювала цілеспрямовано й на повну.

Третя світова по суті…

…завершилися. Ще в 1990-1991-х. Крахом Варшавського пакту і радянського союзу. Зараз триває Четверта світова війна. Принаймні така історична періодизація мені ближча. Йде глобальне протистояння західного світу з тими країнами, що претендують на лідерство: Китай, росія… Світ буде все більше й більше нестабільним. І нам в ньому доведеться жити.

Україну чекає доля…

…Ізраїлю. росії ніде шляк не трафить. Мусимо звикати до нових реалій. Підлаштовувати під них свою економіку, готувати суспільство. Зрозуміло, що в країні залишаться найстійкіші, найсвідоміші й ті, кому просто нема куди їхати. Вони й творитимуть нову державу.

Білорусь…

…не зважиться. Білоруське суспільно не налаштоване на війну. В солдатів та офіцерів немає мотивації. Та й чому їм з нами воювати? За що? Мені так виглядає, що Лукашенко просто дурить путіна, відтягує час.

Китай…

…не втручатиметься. Поки що. Триматиме нейтралітет. Але питання Тайваню створюватиме постійну напругу в стосунках двох світових гігантів. Нам важливо, щоб жодні військові дій там не почалися. Інакше США зменшить допомогу нам, а без західної зброї наша лінія фронту значно посунеться.

Ядерна війна…

…можлива. Бодай, я не виключав би її, зважаючи на те, з якими виродками маємо справу. У них немає ні розуміння честі, ні людяності. Вони вбивають, ґвалтують, грабують, катують полонених, тероризують цілі міста, брешуть, маніпулюють, стріляють по Запорізькій АЕС і кажуть, що то стріляємо ми. Від них усього можна чекати. Навіть використання ядерної зброї. Найімовірніше, вдарити можуть по котромусь з полігонів. У Рівному чи по Яворівському… Показово. Щоб пограти м’язами і водночас захід полякати. Мовляв, не зупинимося ні перед чим. Від неадекватів можна чекати всього.

На Україні росія…

…не зупиниться. Далі будуть Польща, Литва… Фанатики «русского міра», помішані на панславізмі, не зупиняться ні перед чим в бажанні відновити російську православну монархію. Білорусь вони фактично окупували, а Україна виявилася міцним горішком. Поки що. Вони зроблять все, щоб завоювати її. Бо знищивши щит Європи, легше рухатися далі, досягаючи цілі. Без жалю та будь-якими методами.

Мирні переговори…

…можливі. І я більш, ніж певен, що західні політики потихеньку будуть нас схиляти до них. Мовляв, домовляйтеся, хлопці, а ми вам – трохи зброї, трохи грошей. А не захочете – нічого не дамо. Питання економіки важливіші за війну. Міжнародна політика доволі цинічна й очікувати можна будь-чого. Для нас ці переговори – тільки замороження війни. росія ніколи не відмовитися від свого плану завоювати Україну. Важливо не дати їй часу на відновлення сил, а все завершити зараз.

Нас чекає…