Вогонь охопив понад півтора гектара: масштабна пожежа сталася у Тернополі

Цими днями рятувальники отримують десятки повідомлень про пожежі в області. Кожен виїзд обходиться у значні суми, – каже начальник ДСНС в області Віктор Маслей. За його словами, стаються пожежі в основному через спалювання сухої рослинності.

«Минулої доби вогнем знищено 1,7 га сухої трави. У Тернополі на вул. Микулинецькій на відкритій території виникла пожежа очерету та сухої трави. Внаслідок пожежі знищено 1,5 га сухої трави та очерету. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління; о 22:03 у селі Товсте Товстенської громади на вул. Молодіжна на відкритій території виникла пожежа сухої трави, внаслідок якої знищено 0,2 га сухої трави.

Розпочалися польові роботи. Люди почали роботи на присадибних ділянках. Відтак в нас почастішали пожежі на присадибних ділянках. Звертаюся до мешканців, не спалювати суху рослинність, не випалювати різних природних залишків. За такі дії існує як адміністративна так і кримінальна відповідальність. Це призводить до значних негативних наслідків».