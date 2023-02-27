27.02.2023 18:54

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Водії автобуса «Тернопіль – Прага» намагались перевезти через кордон ухилянта

27.02.2023

Ірина Нова

165

Тернопільщина, Новини, Події

Поширити:

Учора, 26 лютого, ввечері до пункту пропуску “Грушів” на виїзд до Польщі прибув рейсовий автобус який слідував з Тернополя до Праги.

Під час заїзду для проходження контролю прикордонний наряд здійснив перевірку кількості осіб, які слідували через державний кордон, про що здійснив відмітку у контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибуло на дві особи менше.

Як з’ясувалося згодом водії автобуса за грошову винагороду погодились перевезти через кордон чоловіка призовного віку, який немає на те законних підстав. Свої послуги вони “оцінили” у 2 000 польських злотих.

Для реалізації незаконного трансферу один із водіїв заховався в автобусі у місці для відпочинку, а 41-річний чоловік мав видати себе за водія. На час проходження прикордонного контролю псевдоводій заховався у вбиральні та планував повернутися до автобуса після перевірки. Проте задум чоловіків не спрацював. Під час здійснення прикордонного контролю наряд виявив водія, який ховався в автобусі, а згодом і 41-річного чоловіка, який уникаючи контролю, хотів незаконно виїхати до Польщі.

Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Стосовно перевізників оперативні співробітники Львівського прикордонного загону направили повідомлення до Нацполіції, в їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.

Однак і це горе водіїв не зупинило. Один із них, з метою уникнення відповідальності, запропонував прикордонному наряду хабар у розмірі 500 доларів США, на що отримав відмову.

За цим фактом офіцерами ВВВБ до правоохоронних органів скеровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ “Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі”.

Теги: Тернопіль, новини, ухилянти

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах