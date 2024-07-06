Владзьо з «Вар’яти» має на Підволочищині пасіку та випускає мед

Телеведучий та актор Володимир Ковцун, більш відомий широкому загалу під псевдонімом Владзьо з програми «Вар’яти», тримає на Підволочищині пасіку та має власний мед.

Пасіка у Владзя невелика, але цього достатньо, щоб випускати мед під брендом «Мед від Владзьо».

«Пасіка – це не просто тримати бджоли і мати мед. Це якась філософія праці і відпочинку, яка в сукупності дає спокій і піклування про малесеньких працьовитих комашок. Ні на секунду не шкодую, що почав займатися бджолами… Чи то вони почали займатися мною… Одним словом – живемо ми душа в душу: то вони мене покусають, то я в них мед заберу», – написав Владзьо у себе на сторінці в Фейсбук.

Також Владзьо пише, що в нього вже багато років тому зник зі столу цукор! Тепер по центру стоїть мед. Тому в нього кожен день починається не з кави, не з сигарети, а з солодкого.

Володимир Ковцун «Владзьо» народився у селі Гнилички на Підволочищині. Той, хто стежить за творчістю Владзя, знає, що він дуже файний господар. Не раз під час монологів у «Вар’яти шоу» він згадує про село, городи, бджоли.