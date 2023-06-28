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Військовий Юрій Сиротюк готовий взяти голову Тернопільської облради на поруки

28.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Чимало жителів Тернопільщини, та і України загалом, активно висловлюють свою позицію щодо затримання голови Тернопільської облради Михайла Головка за хабарництво. Одні довіряють повідомленням НАБУ, інші ж вважають – провокацією.

У підтримку Михайла Головка виступив й однопартієць, військовий Юрій Сиротюк. Він заявив, що навіть готовий взяти затриманого на поруки.

“Я ж знаю Михайла Головка як людину, яка перша серед нардепів виїхала на лінію фронту у 2014 році. І з тих пір незмінно допомагає фронту.

Вже з початку широкомасштабного вторгнення не раз був на фронті, зокрема в нашому підрозділі, без зайвого піару з перших днів допомагаючи усім.

Знаю його як побратима, з яким пройшов Майдан з першого до останнього дня. Бʼючись з «Беркутом» на Лютеранській, Інститутській, Грушевського.

Знаю як взірцевого сімʼянина, батька чотирьох дітей.

Знаю як людину, яка системно боролася з впливами РПЦ МП на Почаївщині”, – зазначив Юрій Сиротюк.

Також він вважає, що у цій справі про хабар є кілька дивних фактів. Зокрема, що розпорядниками коштів під час війни є військові адміністрації, а не голови облрад.

“Звісно, про жодні індульгенції не може йтися в воюючій країні. Але давайте все ж дочекаємось вироку. Якщо буду не правий – вибачуся. Так само докладу максимум зусиль, щоб вибачились ті, хто кидає голослівні большевицькі звинувачення. Особливо ті, хто атакує нашу ідею”.

Теги: Михайло Головко, новини Тернопільщини, голова Тернопільської облради

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