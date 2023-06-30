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Військовослужбовців ТЦК направляють на фронт, щоб замінити тих, хто дістав поранення

30.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Війна з рф, Події

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У певних ротах активно впроваджують нововведення: офіцерів без бойового досвіду замінюють на тих, хто дістав бойове поранення чи бойову травму і тепер не придатний до служби.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю 24 Каналу.

«Наприклад, у ротах охорони ТЦК та СП уже замінено від 50% до 70% особового складу. У ТЦК прийшли ті, хто має відповідні обмеження по стану здоров’я», – каже генерал.

Павлюк також наголосив, що мобілізація має проводитися прозоро.

“Людина має розуміти, чому хтось має броню, а інші — ні. Робота в цьому напрямку триває і певні проєкти вже реалізуються. Коли все це запрацює, то відпаде питання до роботи ТЦК”, – запевнив він.

Вже зараз проводиться багато інших заходів щодо поліпшення ситуації. Так, цьогоріч із 203 начальників ТЦК та СП з різних причин вже замінено 25 осіб.

Нагадаємо, в усіх регіонах створили комісію для перевірки роботи ТЦК СП. Організаційну роботу щодо діяльності комісії Президент доручив першому заступнику Міністра оборони України генерал-лейтенанту Олександру Павлюку. До складу комісії, крім військових, входять правоохоронці, представники СБУ та НАЗК. Перші результати перевірок військкоматів очікуються вже за місяць, тобто в серпні.

Теги: мобілізація, повістки, замінюють офіцерів, ТЦК

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