Військова тактика і медицина: у Тернополі відбулося відкрите тренування для молоді

Тим часом інший інструктор продемонстрував, як накладати турнікет на руку. Участь у навчаннях взяла 27-річна Анастасія Крисак.

“Я вважаю, що такі навички потрібні всім, тому що в нашій країні йде війна. Вона триває вже 9 років. Потрібно було раніше робити такі вишколи для цивільних. Хочу навчитися насамперед тактичної медицини, тому що це може врятувати життя мені та ще комусь”.