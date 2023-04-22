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Військова тактика і медицина: у Тернополі відбулося відкрите тренування для молоді

22.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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У Тернополі відбулося відкрите тренування для молоді з військової тактики й медицини. Учасники віком від 14 до 27 років вчилися користуватися автоматом, вести бій і надавати домедичну допомогу пораненим на полі бою.

Про це розповів Суспільному керівник обласного осередку ГО “Права молодь” на псевдо “Рибак”.

За його словами, військовий вишкіл провели інструктори громадської організації “Права молодь”. Загалом до тренування долучилися майже 40 людей.

Військова тактика і медицина: у Тернополі відбулося відкрите тренування для молоді
“Рибак”, керівник обласного осередку ГО “Права молодь”. Суспільне Тернопіль

“Ми періодично проводимо такі навчання для всіх охочих. Оголошення про тренування є на наших сторінках у соцмережах”.

На локації медицини інструкторка Христина вчила учасників тренування накладати пораненому бійцю турнікет на ногу.

“Відкриваємо турнікет з бойового положення. При масивній кровотечі також можемо затиснути артерію коліном або рукою. Пропихаємо турнікет гладкою стороною до ноги, максимально високо та щільно, перевіряємо, чи нічого немає в кишенях, максимально щільно закріпляємо стропу та починаємо закручувати вороток. Закріпляємо вороток і стрічку тайм, дивимося на час накладання”.

Військова тактика і медицина: у Тернополі відбулося відкрите тренування для молоді
Відкрите тренування для молоді. Суспільне Тернопіль

Тим часом інший інструктор продемонстрував, як накладати турнікет на руку. Участь у навчаннях взяла 27-річна Анастасія Крисак.

“Я вважаю, що такі навички потрібні всім, тому що в нашій країні йде війна. Вона триває вже 9 років. Потрібно було раніше робити такі вишколи для цивільних. Хочу навчитися насамперед тактичної медицини, тому що це може врятувати життя мені та ще комусь”.

Військова тактика і медицина: у Тернополі відбулося відкрите тренування для молоді
Учасники вишколу. Суспільне Тернопіль

“На одній з локацій розглядаємо протокол ТСС і алгоритм MARCH. Тобто, вчимося накладати турнікети, розказуємо про сам алгоритм, етапи допомоги. Також відпрацьовуємо евакуацію. Вважаю, що цивільним потрібні такі знання, тому що в нас зараз повномасштабна війна і ворог непередбачуваний”, – говорить інструкторка Христина.

На іншій локації учасників навчали основ військової тактики. Перед цим тренувалися з макетами зброї.

“Тут справді зможуть навчити не тільки медицини й тактики, а й витримки та дисципліни, що є важливим не лише в житті чоловіка, а й кожної людини. Тут я виховую свою силу духу, розвиваюся”, – каже учасник “Шипшина”.

Хлопцям і дівчатам показали, як правильно тримати в руках автомат.

“Корпус трішки вперед. Вкладка має бути в плече, тут є виїмка, автомат тримаємо рівно, треба стояти тулубом фронтально”, – говорить інструктор “1815”.

Військова тактика і медицина: у Тернополі відбулося відкрите тренування для молоді
“1815”, інструктор. Суспільне Тернопіль

“Основне, щоб учасники навчань відчули, що таке зброя, її вагу. У нас є масовий макетний габарит автомата АКМ. Першочергово показуємо стійки, контакти та фронтову атаку. Також важлива фізична підготовка, щоб молодь знала, що без неї на фронті ніяк”.

Теги: відкрите тренування, "Права молодь"

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