Війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини

На Тернопільщину знову надійшла жахлива звістка на фронті загинув 52-річний чортків’янин Кулик Роман.

Сумну звістку повідомили у Чортківській міській раді.

“Напевно, Кулика Романа без перебільшення знало усе місто. Завжди простий, завжди відкритий, завжди справжній – такий, який є. Людина, яка багато років віддавала усього себе, будучи волонтером та підтримуючи українське військо. А потім прийшов його час взяти у руки зброю…

Роман служив водієм-електриком відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки у 81 окремій аеромобільній бригаді.

Загинув 14 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Дату та час зустрічі Героя у Чорткові повідомимо додатково згодом”, – йдеться у повідомленні.