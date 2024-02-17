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Війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини

17.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Чортківський район, Війна з рф

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На Тернопільщину знову надійшла жахлива звістка  на фронті загинув 52-річний чортків’янин Кулик Роман. 

Сумну звістку повідомили у Чортківській міській раді. 

“Напевно, Кулика Романа без перебільшення знало усе місто. Завжди простий, завжди відкритий, завжди справжній – такий, який є. Людина, яка багато років віддавала усього себе, будучи волонтером та підтримуючи українське військо. А потім прийшов його час взяти у руки зброю… 

Роман служив водієм-електриком відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки у 81 окремій аеромобільній бригаді. 

Загинув 14 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. 

Дату та час зустрічі Героя у Чорткові повідомимо додатково згодом”, – йдеться у повідомленні. 

Співчуваємо рідним та близьким… Вічна пам’ять тобі, Воїне!

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Роман Кулик

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