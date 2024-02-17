Війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини

Сумну звістку повідомили у Чортківській міській раді.
“Напевно, Кулика Романа без перебільшення знало усе місто. Завжди простий, завжди відкритий, завжди справжній – такий, який є. Людина, яка багато років віддавала усього себе, будучи волонтером та підтримуючи українське військо. А потім прийшов його час взяти у руки зброю…
Роман служив водієм-електриком відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки у 81 окремій аеромобільній бригаді.
Загинув 14 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Дату та час зустрічі Героя у Чорткові повідомимо додатково згодом”, – йдеться у повідомленні.
Співчуваємо рідним та близьким… Вічна пам’ять тобі, Воїне!