На Тернопільщині волонтер робить прилади нічного бачення для ЗСУ

Станом на лютий 2023 року, чоловік встиг відправити на передову 26 комплектів, пише Суспільне.
Виготовляти таке специфічне обладнання йому запропонував інший місцевий волонтер Сергій Ліщишин.
Остап Грицай погодився, бо, каже, має майже 40-річний досвід роботи з електронікою.
Інформацію, як зробити такий прилад, знайшов у соцмережах в автора конструкції – закарпатця Володимира Муссура.
Перший прилад Остап Грицай виготовив у серпні минулого 2022 року.
“Прилад нічного водіння автомобілів дозволяє рухатися водіям-військовикам на передовій без габаритів, без включеного світла у нічний час. Прилад складається з монітора величиною 7 дюймів і охоронної камери нічного бачення з нічною підсвіткою, – відзначив Остап Грицай. – У нічний час їздили по околицях Козови. Був представник ЗСУ, він дивився, сам їздив за кермом. Ми пробували і дальність, і чи можна їхати. Ми йому подарували на передову цю конструкцію. Зараз дуже хочуть такими приладами обладнати машини швидкої допомоги. Зараз із там приладом їздить автомобіль швидкої допомоги у Бахмуті”.
Один такий прилад вартує 7 тисяч гривень. Збирати гроші на обладнання допомагають школярі.
“Ліцей №1 зібрав кошти на два таких прилади. Також у нас є такий дитячий театр “Дивосвіт”, він зібрав вже більше 100 тисяч на потреби ЗСУ і за їхні кошти закупили матеріали на 4 таких прилади, – зауважив пан Грицай. – На передовій уже працюють 22 таких прилади нічного водіння. Ще чотири комплекти підготував, щоб передати волонтерам “Самооборони Козівщини”, які везуть гуманітарну допомогу для військовослужбовців на передову”.