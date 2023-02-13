На Тернопільщині волонтер робить прилади нічного бачення для ЗСУ

Мешканець смт Козова, що на Тернопільщині Остап Грицай виготовляє для військових прилади нічного водіння автомобілів.

Станом на лютий 2023 року, чоловік встиг відправити на передову 26 комплектів, пише Суспільне.

Виготовляти таке специфічне обладнання йому запропонував інший місцевий волонтер Сергій Ліщишин.

Остап Грицай погодився, бо, каже, має майже 40-річний досвід роботи з електронікою.

Інформацію, як зробити такий прилад, знайшов у соцмережах в автора конструкції – закарпатця Володимира Муссура.

Перший прилад Остап Грицай виготовив у серпні минулого 2022 року.

“Прилад нічного водіння автомобілів дозволяє рухатися водіям-військовикам на передовій без габаритів, без включеного світла у нічний час. Прилад складається з монітора величиною 7 дюймів і охоронної камери нічного бачення з нічною підсвіткою, – відзначив Остап Грицай. – У нічний час їздили по околицях Козови. Був представник ЗСУ, він дивився, сам їздив за кермом. Ми пробували і дальність, і чи можна їхати. Ми йому подарували на передову цю конструкцію. Зараз дуже хочуть такими приладами обладнати машини швидкої допомоги. Зараз із там приладом їздить автомобіль швидкої допомоги у Бахмуті”.

Один такий прилад вартує 7 тисяч гривень. Збирати гроші на обладнання допомагають школярі.