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Відійшов у вічність священник УГКЦ з Тернопільщини

25.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Козівська селищна громада

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24 квітня помер священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ отець Іван Марщівський.

Про це повідомили у прес-службі архиєпархії.

Священник народився 2 вересня 1960 року в селі Мала Плавуча Козівського району Тернопільської області у родині Павла та Софії Марщівських. Окрім нього у сім’ї виховувалися старший син Михайло та молодша донька Марія. У часи запеклого атеїзму, у душі молодого хлопця, почала визрівати цікавість до Божого слова та бажання служіння у Божому винограднику. Тому вступає у семінарію, а відтак отримає ієрейські свячення. У 1991-1994 роках отець Іван обслуговує парафії сіл Курівці, Воробіївка, Серединці, Висипівці, Нестерівці, Кокутківці. Відтак його служіння проходило на парафіях сіл Серединці, Висипівці, Кокутківці та Нестерівці. Разом із дружиною Марією виховали двох синів Миколу та Василя.

Чин священничого Парастасу відбудеться 25 квітня о 18.30 у храмі святої Параскеви села Висипівці.

Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк, єпископ-помічник Теодор Мартинюк, працівники курії архиєпархії, усі священники та вірні висловлюють щирі співчуття родині покійного. Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Івана в Небесні Оселі, де всі святі і праведні спочивають.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, УГКЦ, Козівська громада

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