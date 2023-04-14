Великодній стіл: як не нашкодити здоровʼю

Навіть таке лихо як війна не здатне завадити українським господиням приготувати великодні смаколики і пригостити ними рідних і близьких. Та дуже важливо, щоби споживання великодніх страв минули без негативних наслідків для здоров’я.
Олег Швець, президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України, сформулював рекомендації для хазяїв та гостей застілля, щоби свято не нашкодило здоров’ю, пише МОЗ.
Поради для господинь і господарів:
- Складіть меню зі страв, які ви збираєтеся готувати для ваших рідних та близьких із розумним балансом між задоволенням і користю.
- Пам’ятайте про здорову їжу: бажано, щоб вона складала 70 % страв вашого святкового меню, тоді як ковбаски, крученики, підчеревина, паски й подібне – не більше ніж 30 % (можливо, до 50 %, але не більше).
- Приготуйте різноманітні овочеві закуски. Наприклад, нарізані брусками овочі з хумусом або сальсою – чудовий варіант.
- Уникайте канапок із маслом, сирів і ковбас, смажених у фритюрі смаколиків.
- Не докучайте пропозиціями «з’їсти ще», «спробувати оце», «пити до дна». Памʼятайте, що кількість їжі, ба більше – алкоголю, яку ваші гості можуть із комфортом і безпечно споживати, може різнитися від ваших уявлень про норми.
- Сплануйте певні активності для ваших гостей поза святкового столу. Цікаві фізичні та інтелектуальні розваги допоможуть зробити свято веселішим і здоровішим.
Поради для гостей:
- Не пропускайте звичного сніданку або обіду перед святковою трапезою. Голод збільшує шанси на переїдання, споживання більшої кількості нездорової їжі та поганого самопочуття наступного дня.
- Їжте все, що вам подобається, але маленькими порціями. Якщо вам щось особливо сподобалося, то можна взяти невелику добавку, якщо все ще голодні.
- Навчіться чемно відмовляти у надмірних пропозиціях їжі та напоїв. Скажімо: «Це було чудово, я вже встиг спробувати, дякую».
- Не поспішайте, робіть перерви у куштуванні смачних страв. Сядьте зручніше і розслабтеся. Отримайте задоволення від того, що ви щойно з’їли. Виділіть кілька хвилин, щоби насолодитися відчуттям перебування за столом із людьми, яких ви любите.
- Не байдикуйте, не скучайте і не сумуйте за столом, оскільки з такою поведінкою і настроєм значно збільшуються шанси більше з’їсти та випити.
- Намагайтеся спілкуватися з усіма за столом щиро і дружньо, спробуйте знайти теми, які цікаві більшості і нікого не засмучують й не ображають.
- Памʼятайте про різницю між здоровими та нездоровими стравами та про помірність у харчуванні. Намагайтеся заповнити тарілку рослинною їжею. Обмежте солоне, смажене, жирне та солодке.
- Поставтеся відповідально до алкоголю. Найкращий варіант – зупинитися на безалкогольних напоях. В іншому випадку, слід обмежити вживання алкоголю однією-двома порціями для жінок і не більше ніж три – для чоловіків. Під порцією алкоголю розуміють 30 мл міцних напоїв, 100 мл вина та 300 мл пива.
- Не варто вірити у «чарівні пігулки», які позбавлять вас наслідків відсутності міри в їді та питті. Таких засобів просто не існує.
Бажаємо всім веселих та здорових свят, смачної паски та теплої атмосфери у колі рідних та близьких людей! Пам’ятайте про тих, завдяки кому ми можемо зібратися за святковим столом. Всім нам – найскорішої Перемоги!