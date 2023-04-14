Великодній стіл: як не нашкодити здоровʼю

Навіть таке лихо як війна не здатне завадити українським господиням приготувати великодні смаколики і пригостити ними рідних і близьких. Та дуже важливо, щоби споживання великодніх страв минули без негативних наслідків для здоров’я.

Олег Швець, президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України, сформулював рекомендації для хазяїв та гостей застілля, щоби свято не нашкодило здоров’ю, пише МОЗ.

Поради для господинь і господарів:

Складіть меню зі страв, які ви збираєтеся готувати для ваших рідних та близьких із розумним балансом між задоволенням і користю.

Пам’ятайте про здорову їжу: бажано, щоб вона складала 70 % страв вашого святкового меню, тоді як ковбаски, крученики, підчеревина, паски й подібне – не більше ніж 30 % (можливо, до 50 %, але не більше).

Приготуйте різноманітні овочеві закуски. Наприклад, нарізані брусками овочі з хумусом або сальсою – чудовий варіант.

Уникайте канапок із маслом, сирів і ковбас, смажених у фритюрі смаколиків.

Не докучайте пропозиціями «з’їсти ще», «спробувати оце», «пити до дна». Памʼятайте, що кількість їжі, ба більше – алкоголю, яку ваші гості можуть із комфортом і безпечно споживати, може різнитися від ваших уявлень про норми.

Сплануйте певні активності для ваших гостей поза святкового столу. Цікаві фізичні та інтелектуальні розваги допоможуть зробити свято веселішим і здоровішим.

Поради для гостей:

Не пропускайте звичного сніданку або обіду перед святковою трапезою. Голод збільшує шанси на переїдання, споживання більшої кількості нездорової їжі та поганого самопочуття наступного дня.

Їжте все, що вам подобається, але маленькими порціями. Якщо вам щось особливо сподобалося, то можна взяти невелику добавку, якщо все ще голодні.

Навчіться чемно відмовляти у надмірних пропозиціях їжі та напоїв. Скажімо: «Це було чудово, я вже встиг спробувати, дякую».

Не поспішайте, робіть перерви у куштуванні смачних страв. Сядьте зручніше і розслабтеся. Отримайте задоволення від того, що ви щойно з’їли. Виділіть кілька хвилин, щоби насолодитися відчуттям перебування за столом із людьми, яких ви любите.

Не байдикуйте, не скучайте і не сумуйте за столом, оскільки з такою поведінкою і настроєм значно збільшуються шанси більше з’їсти та випити.

Намагайтеся спілкуватися з усіма за столом щиро і дружньо, спробуйте знайти теми, які цікаві більшості і нікого не засмучують й не ображають.

Памʼятайте про різницю між здоровими та нездоровими стравами та про помірність у харчуванні. Намагайтеся заповнити тарілку рослинною їжею. Обмежте солоне, смажене, жирне та солодке.

Поставтеся відповідально до алкоголю. Найкращий варіант – зупинитися на безалкогольних напоях. В іншому випадку, слід обмежити вживання алкоголю однією-двома порціями для жінок і не більше ніж три – для чоловіків. Під порцією алкоголю розуміють 30 мл міцних напоїв, 100 мл вина та 300 мл пива.

Не варто вірити у «чарівні пігулки», які позбавлять вас наслідків відсутності міри в їді та питті. Таких засобів просто не існує.

Бажаємо всім веселих та здорових свят, смачної паски та теплої атмосфери у колі рідних та близьких людей! Пам’ятайте про тих, завдяки кому ми можемо зібратися за святковим столом. Всім нам – найскорішої Перемоги!