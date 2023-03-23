В Тернополі у п’яного водія знайшли наркотики

Вчора, 22 березня, близько 23-ї години, під час патрулювання у Тернополі за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль ВАЗ.

Спілкуючись з водієм, охоронці порядку помітили, що чоловік помітно нервує та виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі чоловік категорично відмовився.

Окрім того, інспектори провели поверхневу перевірку й виявили в громадянина поліетиленовий пакет з невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин події.