В обленерго пояснили, чому на Тернопільщині вимикають світло на 6 годин

У ВАТ «Тернопільобленерго» повідомили, що вже кілька днів поспіль через доведені НЕК «Укренерго» ліміти споживання електричної енергії на Тернопільщині застосовують вимкнення 3 через 6 години (3 години електроенергія є, а 6 годин немає).

Якщо навантаження в енергосистемі дозволяє зменшити відключення додаткових черг, то енергетики це роблять.

Енергетики наголошують, що електромережі Тернопільської області є частиною об’єднаної енергосистеми країни і тому якщо відбувається будь-яке пошкодження в енергосистемі, це створює вплив і на енергозабезпечення області.

“Наразі енергосистема України не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію. Тому для кожної обласної розподільної компанії щоденно доводиться ліміт потужності, який компанія не може перевищувати, і в межах якого відбувається чергування обмеження споживачів”, – повідомили в обленерго.

Якщо для Тернопільської області НЕК «Укренерго» доводить ліміти, які становлять близько 50% від потреб споживання області, то застосовується алгоритмом 3 годин електропостачання є, а 6 години – немає. Якщо розмір доведеного щоденного ліміту складає 75% від потреб споживання Тернопільської області, то енергетики застосовують схему вимкнень 6 через 3 години, тобто 6 години електроенергія є, а 3 годин – немає.

“Такий алгоритм вимкнення електропостачання сформований з огляду на особливості технологічного процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою”, – пояснили в обленерго.

Енергетики черговий раз нагадали, що електроенергію потрібно використовувати економно. Не потрібно залишати ввімкнене освітлення в кімнаті, де нікого немає, енергоємні прилади використовувати по черзі, а якщо є змога відмовитись від якихось електроприладів, то краще це зробити.