Правоохоронці розшукують свідків ДТП, внаслідок якої травмувався 14-річний велосипедист. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Тернопільської області.

Подія трапилася 22 липня, близько 14 години у Тернополі на вулиці Шашкевича.

За попередніми даними, водій, виїжджаючи з двору будинку на головну дорогу, не переконався у безпечності руху та наїхав на велосипедиста, після чого поїхав з місця аварії у невідомому напрямку.

Юнак отримав травми стегна та передпліччя.

За наявною інформацією, це був автомобіль марки Daewoo Lanos вишневого кольору.

Поліцейські просять всіх, хто має будь-яку інформацію про цю ДТП або місцеперебування авто, зателефонувати на спецлінію 102 чи за номером телефону: (067) 351-38-37.