Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Компанія «Укренерго» повідомила про обмеження споживання електроенергії на 11 листопада.

11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях, — йдеться у повідомленні.

Режим планових відключень буде діяти:

З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України, серед яких і Тернопільщина (прим. ред).

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

В «Укренерго» нагадують, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. І просять не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Енергетики наголошують на важливих правилах розсудливого користування електроприладами, які будуть корисними кожному:

Не залишайте техніку у «сплячому» режимі, щоб не витрачати енергію марно.

Користуйтеся функцією «Відкладений старт» пральної машинки і періть за нічним тарифом. Нічний тариф діє для власників багатотарифних лічильників. Наприклад, встановивши двозонний лічильник ви сплачуєте удвічі менше за електроенергію, спожиту з 23:00 до 7:00 год.

Регулярно очищуйте електрочайник від накипу – це підвищить теплопровідність та зменшить витрати електроенергії. Завжди кип’ятіть стільки води, скільки використаєте.

Відстань від холодильника до стіни має бути щонайменше 5 см – інакше перевитрата енергії сягне 30%.

Телевізор вмикайте лише тоді, коли дійсно плануєте його дивитись. Адже якщо він працює просто «у фоновому режимі», то на його роботу, по 3 години на день, витрачається орієнтовно 9 кВт·год на місяць.

Якщо маєте змогу використовувати ноутбук замість комп’ютера, це теж буде економніше. Оскільки потужний комп’ютер, що працює 3-4 години на день, за місяць «з’їдає» близько 45 кВт·год. Ноутбук, за той самий час роботи, зазвичай споживає майже втричі менше електроенергії.

Важливим є правило, не користуватись енергоємними електроприладами одночасно, краще вмикати їх по черзі.

Перераховані заходи не лише допоможуть зекономити сімейний бюджет, але й стануть допоміжними для енергосистеми країни. Адже в нашій країні функціонує об’єднана енергосистема і кожен, економлячи кВт·год, робить свій внесок у відновлення електромережі країни.