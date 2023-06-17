У Запорізькій області загинув матрос з Тернопільщини: йому було лише 28 років

Трагедія сталася поблизу населеного пункту Левадне Запорізької області. Бійцю було лише 28 років. Він проживав у селі Ріпинці Бучацького району.

“В цю гірку мить схиляємо голову в глибокій скорботі та висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним, друзям, побратимам загиблого воїна. Вічна слава Героям, відважним захисникам, які тепер з Небес будуть охороняти наш мир і спокій! Вічна слава ЯРОСЛАВУ ! Він назавжди залишиться в нашій пам’яті! Вічна пам’ять та Слава Героям України!”, – ідеться у зверненні Бучацького РТЦК.