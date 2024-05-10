На Тернопільщині знову спіймали браконьєрів з сітками

Інспектори рибоохоронного патруля на Тернопільщині продовжують виявляти браконьєрів з сітками.

08 травня 2024 року, державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля , на березі річки загальнодержавного значення Серет біля м.Чортків, виявлено громадянина, який намагався здійснити вилов риби забороненим знаряддям лову – сіткою «екран». Наступного дня інспекторами було виявлено місцевого мешканця, який також намагався здійснити вилов риби забороненим знаряддям лову – сіткою «екран». Подія відбулась на березі річки загальнодержавного значення Серет с.Угринь Чортківського району Тернопільської області. Завдяки вчасним і оперативним діям інспекторів, шкоди рибному господарству України не завдано, заборонені знаряддя лову вилучені та на порушників складено протоколи про адміністративні порушення по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушення.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52 – 00 – 22 та (097) 427- 85- 95