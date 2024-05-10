11.05.2024 00:12

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У Тернополі правоохоронці затримали 19-річного закладчика

10.05.2024

Ірина Нова

174

Новини, Тернопільщина, Кримінал

Поширити:

19-річний житель Тернополя раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок, зазначають правоохоронці

Поліцейські у Тернополі на вулиці Текстильній зупинили для перевірки документів хлопця, який підозріло себе поводив. У ході проведення поверхневої перевірки правоохоронці виявили у нього п’ять згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. За його словами, наркотичні речовини він замовив в інтернеті для власного споживання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.

Вилучені речові докази направлено на проведення експертизи. За результатами дослідження зловмиснику буде повідомлено про підозру. Триває слідство.

На Тернопільщині підліток приніс у освітній заклад наркотики

 

Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопіль, наркотики, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, психотропні речовини, закладки

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах