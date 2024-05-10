У Тернополі правоохоронці затримали 19-річного закладчика

19-річний житель Тернополя раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок, зазначають правоохоронці.

Поліцейські у Тернополі на вулиці Текстильній зупинили для перевірки документів хлопця, який підозріло себе поводив. У ході проведення поверхневої перевірки правоохоронці виявили у нього п’ять згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. За його словами, наркотичні речовини він замовив в інтернеті для власного споживання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.

Вилучені речові докази направлено на проведення експертизи. За результатами дослідження зловмиснику буде повідомлено про підозру. Триває слідство.