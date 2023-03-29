У Західноукраїнському університеті обиратимуть ректора. Чи балотуватиметься знову Андрій Крисоватий?

До кінця травня кандидати можуть подати заяви на посаду ректора ВУЗу. Хто вже подав заяви і претендує на крісло ректора, у ВУЗі даних немає. Бо потенційні кандидати повідомляють про це напряму до Міністерства.

Що зі справою вибуху на подвір’ї Андрія Крисоватого? Адже минуло вже понад 3, 5 роки

Конкурс на заміщення посади ректора Західноукраїнського національного університету оголосили у Міністерстві освіти і науки.

Чи може крісло ректора знову, вже втретє, посісти чинний очільник ВУЗу Андрій Крисоватий і якими цьогоріч є вимоги до кандидатів на посаду ректора, з’ясовувала «20 хвилин».

Чи може втретє балотуватись чинний ректор?

— У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови — вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років, — повідомили на офіційному сайті МОН України.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України. Тобто, до кінця травня 2023 року.

— Вибори ректора Західноукраїнського національного університету проводитимуться, відповідно до закону України «Про вищу освіту» та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України і оголошеного конкурсу на заміщення посади ректора ЗУНУ, — повідомила речниця ЗУНУ Олена Васильків.

Ми поцікавились у ВУЗі, чи вже є зареєстровані кандидати на посаду ректора. Як з’ясували «20 хвилин», цієї інформації у ЗУНУ немає, адже заяви надходять на адресу Міністерства освіти і науки України.

Чи може втретє крісло очільника ЗУНУ посісти чинний ректор Андрій Крисоватий?

— Законом України «Про вищу освіту» передбачено, що одна особа не може обіймати посаду ректора університету більше ніж 2 терміни, — зазначила Олена Васильків.

Андрій Ігорович Крисоватий був ректором ТНЕУ, а згодом і ЗУНУ двічі: з 2013 до 2018 рр., у 2018 його знову призначили на посаду ректора, яку він обіймає донині. Тобто два терміни вже відбув, отже, балотуватись втретє не може.

Нагадаємо, до Андрія Крисоватого ректором ВУЗу довший час був Сергій Ілліч Юрій, який відійшов у вічність 11 листопада 2012 року.

В одному з інтерв’ю Андрій Крисоватий розповів, що навчався у ВУЗі, який останнім часом очолював. І його мама, яка працювала головним бухгалтером більше трьох десятків років, теж навчалася тут. І дружина, і син, і невістка. Саме тут, у стінах університету, він зустрів свою кохану дружину. Син також зустрівся тут із своєю половинкою.

Що зі справою вибуху на подвір’ї ректора?

На початку вересня 2019 року ім’я ректора «прогриміло» на всю країну, і це не було пов’язано напряму з науковою діяльністю. Зранку 4 вересня на подвір’ї Андрія Крисоватого у селі Петриків пролунав вибух. Тоді серйозно травмувався сам ректор і його дружина.

«Подарунок від нас. Memento mori, ректор, Memento mori» — такою був зміст записки, що підкинули ректору ТНЕУ Андрію Крисоватому. Memento mori у перекладі з латинської – «пам’ятай, що [доведеться] вмирати», «пам’ятай про смерть».

У поліції тоді назвали кілька версій злочину. Говорили і про «серійність» підкладання коробок з вибухівкою, адже за місяць до того вибухівку підклали на капот машини дружини екс-заступника мера Володимира Камінського. Але якщо Камінського хотіли налякати, Андрія Крисоватого таки планували покалічити чи вбити, запевняли правоохоронці.

За фактом вибуху у с. Петриків Тернопільського району поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на вбивство. Про це повідомив начальник головного управління нацполіції в області Олександр Богомол.

Справа «подарунку із вибухівкою» також перебувала на контролі в керівництва Нацполіції України.

За інформацією поліції, у руках ректора вибухнув саморобний пристрій. На думку очільника поліції, спрацював він за допомогою детонації. Мав у своєму складі елементи у вигляді алюмінієвих дротів, шматків цвяхів, інші небезпечні деталі, що могли не лише спричинити важкі тілесні ушкодження, а навіть і вбити. Офіційно причини, хто і чому підклав вибухівку на подвір’я ректора, не називали. Однак ширилась інформація, що все через земельні питання, в яких ректор не хотів поступитись.

— Справу досі розслідують слідчі слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області, — повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета 28 березня 2023 року.

Деталей цього розслідування поліції не розголошують.

Які документи мають подати кандидати?

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на посаду ректора ЗУНУ, подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, яка видається відповідно до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 р. № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 р. за № 648/37984 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 50, стор. 70, стаття 2448);

довідку про наявність або відсутність судимості (витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»);

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки (у разі наявності) та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у встановленому порядку;

копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подають претенденти, крім копії паспорта, можуть бути засвідчені за місцем роботи претендентів, засновником або нотаріально, зазначили на сайті МОН України.