У Тернополі жінка шукала роботу, а втратила гроші

Роботодавець обіцяв непоганий заробіток лише за декілька годин роботи на день. Потерпіла перейшла за вказаним в оголошенні посиланням, заповнила анкету та розпочала платне опитування, однією з умов якого було надати реквізити карток та паспортні дані. В результаті з картки потерпілої зникло понад 7 тисяч гривень.
Жінка звернулася за допомогою в поліцію. За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження. Особу зловмисника встановлюють.
надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
не повідомляйте свої персональні дані та не передавайте фото документів;
не здійснюйте передплату та не робіть ніяких внесків за товар;
шукайте роботу в надійних компаніях та організаціях, радять в обласній поліції.