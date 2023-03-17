17.03.2023 20:15

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У Тернополі жінка шукала роботу, а втратила гроші

17.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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Додатковий заробіток обернувся втратою власних коштів для 37-річної жительки обласного центру. Тернополянка  в соцмережі знайшла інформацію про роботу в Інтернеті.

Роботодавець обіцяв непоганий заробіток лише за декілька годин роботи на день. Потерпіла перейшла за вказаним в оголошенні посиланням, заповнила анкету та розпочала платне опитування, однією з умов якого було надати реквізити карток та паспортні дані. В результаті з картки потерпілої зникло понад 7 тисяч гривень.

Жінка звернулася за допомогою в поліцію. За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження. Особу зловмисника встановлюють.

Аби убезпечитися від такого шахрайства:

надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

не повідомляйте свої персональні дані та не передавайте фото документів;

не здійснюйте передплату та не робіть ніяких внесків за товар;

шукайте роботу в надійних компаніях та організаціях, радять в обласній поліції.

 

Теги: Тернопіль, шахраї, робота, події

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