У Тернополі завтра буде змінено рух тролейбусних та автобусних маршрутів по вул.Грушевського

“У зв’язку з проведенням 19 травня у місті благодійного спортивного заходу «Міць. Характер. Перемога» тимчасово буде перекрито частину вулиці Михайла Грушевського” – йдеться у повідомленні.

У зв’язку із цим 19 травня, з 8:45 год по 13:00 год , а саме:

тролейбусний маршрут № 10 від зупинки «вул. Збаразька» курсуватиме вулицями: Богдана Хмельницького, Руською, Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Пирогова, Миколи Гоголя, виїзд на просп. Степана Бандери і далі за маршрутом;

автобусний маршрут № 13 від зупинки «вул. Збаразька» курсуватиме вулицями: Богдана Хмельницького, Руською, Князя Василя Костянтина Острозького, Митрополита Шептицького і далі за маршрутом.