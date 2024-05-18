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У Тернополі завтра буде змінено рух тролейбусних та автобусних маршрутів по вул.Грушевського

18.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернополі в рух автобусних маршрутів, які курсують через вул. Михайла Грушевського, буде внесено зміни.

Про це попереджають на сайті міської ради.

“У зв’язку з проведенням 19 травня у місті благодійного спортивного заходу «Міць. Характер. Перемога» тимчасово буде перекрито частину вулиці Михайла Грушевського” – йдеться у повідомленні.

У зв’язку із цим 19 травня, з 8:45 год по 13:00 год , а саме:

    • тролейбусний маршрут № 10 від зупинки «вул. Збаразька» курсуватиме вулицями: Богдана Хмельницького, Руською, Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Пирогова, Миколи Гоголя, виїзд на просп. Степана Бандери і далі за маршрутом;
    • автобусний маршрут № 13 від зупинки «вул. Збаразька» курсуватиме вулицями: Богдана Хмельницького, Руською, Князя Василя Костянтина Острозького, Митрополита Шептицького і далі за маршрутом.
    • автобусний маршрут № 19 від зупинки «вул. Збаразька» курсуватиме вулицями: Богдана Хмельницького, Руською і далі за маршрутом.

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, громадський транспорт, графік руху

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