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У Тернополі затвердили план одного з мікрорайонів: там зведуть два будинки і торговий центр

30.01.2023

Ірина Нова

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Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство, Події

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Містобудівну документацію мікрорайону №10 житлового району «Канада» затвердили на сесії Тернопільської міської ради 27 січня.

Йдеться про детальний план території, обмеженої вулицями Чубинського, Вербицького, Коновальця і проспектом Злуки.

Як повідомив начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Василь Бесага, документація пройшла всі процедури, передбачені законодавством: екологічну оцінку, громадські слухання та обговорення і всі пропозиції були враховані.

На розроблений детальний план нанесені всі існуючі житлові та громадські будівлі, а також ті, які планують тут побудувати. Зокрема, у проектному плані позначено три нові споруди: два багатоквартирні житлові будинки та один торговий центр.

Великий житловий будинок планують звести на розі вулиці Чубинського і проспекту Злуки, де зараз розміщується стоянка автомобілів біля 23 школи. Другий будинок хочуть збудувати на проспекті Злуки між гаражами за будинком №18. У цьому ж районі, але ближче до дороги, заплановано будівництво торгового центру.

Теги: Тернопіль, ТМР, новини, будівництво, житловий масив

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