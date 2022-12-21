У Тернополі заборонили використовувати салюти і петарди

21 грудня на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради внесено зміни до рішення виконавчого комітету «Про додаткові заходи безпеки», пише За Збручем.
Згідно з рішенням, забороняється використовувати піротехнічні засоби, зокрема, феєрверки, салюти тощо, на території Тернопільської міської територіальної громади до моменту припинення та скасування правового режиму воєнного стану.
Відповідне рішення прийнято з огляду на те, що звукові та світлові ефекти під час використання піротехніки завдають шкоди психічному здоров’ю населення у воєнний час через їх схожість зі звуками вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території області.