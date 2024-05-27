У Тернополі відзначили працівників екстреної медичної допомоги

У Тернополі працівників екстреної медичної допомоги привітали із професійним святом. З нагоди Дня працівників екстреної медичної допомоги заступник начальника ОВА Віктор Устенко вручив почесні грамоти, подяки та цінні подарунки медпрацівникам області.

«Працівники “швидкої” – це особливі люди, які ніколи ні перед чим не зупиняються. Від вас залежить життя людей. Ви реагуєте на виклики війни, допомагаючи колегам, які працюють на передовій та на території бойових дій. Дякуємо за вашу непросту, але таку важливу для усіх українців роботу», – сказав Віктор Устенко.

На Тернопільщині діє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в складі якого є 5 станцій, 24 підстанції, а також 24 пункти постійного базування бригад. На базі Центру працює понад 1200 працівників, медичну допомогу надають 85 бригад екстреної медичної допомоги, з них 1 спеціалізована психіатрична бригада.

На сьогодні в лавах ЗСУ служать понад 20 працівників Центру.