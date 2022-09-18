У Тернополі відбулася акція на підтримку жінок-полонених, вивезених з “Азовсталі”. Про це розповіла одна з організаторів – тернополянка Анастасія Крисак.

За словами дівчини, вона чекає з полону свого хлопця. Вона каже, на акцію прийшли 30 тернополян та маріупольців. Такі акції відбулися у різних містах України, пише Суспільне.

Анастасія – також співорганізаторка виставки світлин рідних українських військовополонених, яку представили під час акції.

“Підписи на фотографіях – слова, адресовані захисникам. А білі стрічки на руках в учасників акції – символ надії. У полоні досі є наші захисники, є в полоні жінки, в тому числі, вагітні, а це ще страшніше. Ми, їхні рідні, нічого не знаємо, у нас немає ніякого доступу, немає інформації. Ми не знаємо про їхній стан, навіть про те, де вони насправді”, – розповіла Анастасія.

Дружина захисника “Азовсталі” Олена Нікуліна прийшла на захід із плакатом вагітної медикині з Рівного Мар’яни Мамонової, яка зараз у російському полоні і на 9 місяці вагітності. Мар’яна Мамонова навчалася у Тернопільському національному медичному університеті. Родом вона з міста Млинів Рівненської області. З початку повномасштабного вторгнення Росії – перебувала у заблокованому Маріуполі й там потрапила у полон.

Олена Нікуліна – теж вагітна. Приїхала з Маріуполя і майже півроку живе у Тернополі. Її чоловік Максим – захисник “Азовсталі”, зараз у полоні в росіян.

“Жодної звістки від нього за весь час полону я не отримала. Як родичі, єдине, що ми можемо – це виходити на акції, писати у соцмережах. Інших шляхів немає, на жаль”, – розповіла Олена.

Роман Горщар – студент-медик. Хлопець каже, що про акцію дізнався із соцмереж і вирішив долучитися.

“Серед полонених є дуже багато лікарів. Нам ця тема близька, бо ми – студенти медичного університету. Тому також закликаю звернути увагу на цю проблему”, – розповів Роман.

Лариса Шурховецька зараз живе у Тернополі. Каже, виїхала з Маріуполя у квітні, коли у місті не залишилося жодного вцілілого бомбосховища.

“Ми були за одну трамвайну зупинку від “Азовсталі”. Адреса мого дому – Азовстальська, 27, тобто поряд. Не було навіть уяви, що місто можна так-от просто знищити повністю. Місто було дуже красиве. Має бути розголос по всьому світу. Повинні щось зробити люди, які мають силу, вплив. Треба зробити все, щоб визволити наших полонених”.