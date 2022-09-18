У Тернополі відбулася акція на підтримку жінок-полонених, вивезених з “Азовсталі”. Про це розповіла одна з організаторів – тернополянка Анастасія Крисак.
За словами дівчини, вона чекає з полону свого хлопця. Вона каже, на акцію прийшли 30 тернополян та маріупольців. Такі акції відбулися у різних містах України, пише Суспільне.
Анастасія – також співорганізаторка виставки світлин рідних українських військовополонених, яку представили під час акції.
“Підписи на фотографіях – слова, адресовані захисникам. А білі стрічки на руках в учасників акції – символ надії. У полоні досі є наші захисники, є в полоні жінки, в тому числі, вагітні, а це ще страшніше. Ми, їхні рідні, нічого не знаємо, у нас немає ніякого доступу, немає інформації. Ми не знаємо про їхній стан, навіть про те, де вони насправді”, – розповіла Анастасія.
Дружина захисника “Азовсталі” Олена Нікуліна прийшла на захід із плакатом вагітної медикині з Рівного Мар’яни Мамонової, яка зараз у російському полоні і на 9 місяці вагітності. Мар’яна Мамонова навчалася у Тернопільському національному медичному університеті. Родом вона з міста Млинів Рівненської області. З початку повномасштабного вторгнення Росії – перебувала у заблокованому Маріуполі й там потрапила у полон.
Олена Нікуліна – теж вагітна. Приїхала з Маріуполя і майже півроку живе у Тернополі. Її чоловік Максим – захисник “Азовсталі”, зараз у полоні в росіян.
“Жодної звістки від нього за весь час полону я не отримала. Як родичі, єдине, що ми можемо – це виходити на акції, писати у соцмережах. Інших шляхів немає, на жаль”, – розповіла Олена.
Роман Горщар – студент-медик. Хлопець каже, що про акцію дізнався із соцмереж і вирішив долучитися.
“Серед полонених є дуже багато лікарів. Нам ця тема близька, бо ми – студенти медичного університету. Тому також закликаю звернути увагу на цю проблему”, – розповів Роман.
Лариса Шурховецька зараз живе у Тернополі. Каже, виїхала з Маріуполя у квітні, коли у місті не залишилося жодного вцілілого бомбосховища.
“Ми були за одну трамвайну зупинку від “Азовсталі”. Адреса мого дому – Азовстальська, 27, тобто поряд. Не було навіть уяви, що місто можна так-от просто знищити повністю. Місто було дуже красиве. Має бути розголос по всьому світу. Повинні щось зробити люди, які мають силу, вплив. Треба зробити все, щоб визволити наших полонених”.
Долучилися до акції тернополянка Лілія Чайківська.
“Я молюся кожного дня за полонених. І прошу, щоб Господь почув наші молитви і щоб їх звільнили, бо це – неймовірні люди. Це наші найкращі сини і дочки”.
За словами організаторів акції, у полоні росіян знаходиться понад 520 некомбатантів, вивезених з заводу “Азовсталь” на непідконтрольну Україні територію. Полонені понад 130 жінок, серед яких є і вагітні.